Da San Giustino Valdarno a Londra per promuovere la parità di genere nei paesi più poveri

Un passo avanti per uscire dall'isolamento. Significativa partecipazione al Cva di San Giustino per discutere di infrastrutture : UMWEB, Nonostante il caldo e le vacanze un centinaio di cittadini ha risposto all'invito del Comitato per lo sviluppo e la salvaguardia dell'Alto Tevere Umbro e della Valtiberina Toscana e ha riempito ...