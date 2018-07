Da Chiusa si parte in Vespa alla scoperta delle panchine giganti più panoramiche della

cuneocronaca

: #RT @TorinoClick: #Torino: a Cavoretto, via Nuova, nel tratto tra piazza Freguglia e l’ingresso del parco Europa, s… - c_appendino : #RT @TorinoClick: #Torino: a Cavoretto, via Nuova, nel tratto tra piazza Freguglia e l’ingresso del parco Europa, s… - RomaSpinaceto : Sull'Anagrafe chiusa a Spinaceto, ancora notizie da @lepidini parte 2 - RomaSpinaceto : Sull'Anagrafe chiusa a Spinaceto, ancora notizie da @lepidini parte 1 -

(Di martedì 17 luglio 2018) L'associazione Gira & Tuira didi Pesio, in provincia di Cuneo, in collaborazione con Enjoy Bisalta organizza per domenica 22 luglio un divertente tour in sellamiticache si ...