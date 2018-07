Cyber spionaggio | fratelli Occhionero condannati a 5 e 4 anni

ilgiornale

: Cyber-Spionaggio: Centri di assistenza Samsung Italia spiati da #Malware I retroscena dell'attacco di spionaggio ch… - GiulioConte79 : Cyber-Spionaggio: Centri di assistenza Samsung Italia spiati da #Malware I retroscena dell'attacco di spionaggio ch… - threatresearch : RT @VirITeXplorer: Cyber-Spionaggio: Centri di assistenza Samsung Italia spiati da malware I retroscena dell'attacco di spionaggio che hann… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Due condanne per i, arrestati il 9 gennaio del 2017 con l'accusa di. Il giudice del tribunale di Roma Antonella Bencivinni ha condannato l"ingegnere nucleare Giulioa 5di reclusione e sua sorella Francesca Maria a 4per accesso abusivo a un sistema informatico (caselle di posta elettronica protette da password di accesso, sia personali che istituzionali, appartenenti a professionisti del settore giuridico-economico, a esponenti della politica o riconducibili ad Enti pubblici). La sentenza è arrivata dopo poco meno di un"ora di camera di consiglio. Nell"udienza dello scorso 10 aprile, il pm Eugenio Albamonte aveva chiesto pene più severe per i due imputati: 9per Giulioe 7per Francesca Maria.Giulioè stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per ...