Cultura Nuova Jazz a Campoformido

Zingaretti : Nessuna nuova maggioranza ma nuova Cultura politica : Roma – “Voglio sgomberare il campo da un equivoco: nella Regione Lazio non esiste Nessuna nuova maggioranza politica . Esiste piuttosto una nuova cultura politica che ha deciso, sulla base di contenuti chiari, di verificare tema per tema la convergenza, in un Consiglio libero che ha fatto questa scelta”. “Grazie dunque ai consiglieri dell’Alleanza del fare, grazie ai consiglieri di centrodestra che spesso hanno ...

#OperaUnesco : Pecoraro Scanio lancia nuova campagna a tutela del Made in Italy Culturale : “Da anni sono state presentate varie proposte per far riconoscere il Belcanto e l’Opera lirica italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità ma non è mai stata avanzata una candidatura ufficiale da parte della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Se la Cina è riuscita a far iscrivere l’Opera cantonese non vedo perché l’Italia non debba preservare una tra le più importanti tradizioni ...