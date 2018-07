Crotone | Vrenna | “Spero la penalizzazione del Chievo venga confermata”

Klaus Davi : “ho sentito Gianni Vrenna - ok amichevole Crotone-San Luca” : “Ho sentito telefonicamente, su incarico dei vertici della squadra di calcio ASD San Luca, Gianni Vrenna, presidente del Football Club Crotone. Gli ho chiesto la disponibilità a disputare un incontro amichevole – da definire se a Crotone o a San Luca – fra le due squadre, non appena gli impegni sportivi della squadra lo permetteranno. Il presidente mi ha subito assicurato la massima disponibilità, per cui prossimamente gli staff ...

Crotone retrocessa - Vrenna : “ci rialzeremo” : “Nella vita può capitare di cadere e non conta quanto ti puoi fare male, ma quanto puoi rialzarti più forte di prima”. E’ quello che scrive il presidente del Crotone Gianni Vrenna sul sito del club all’indomani della retrocessione in serie B della squadra calabrese. Un messaggio attraverso il quale Vrenna dice grazie “ai meravigliosi tifosi del Crotone che ci hanno sempre sostenuto e lo faranno anche in futuro. ...

Crotone - Vrenna : “ci mancano due punti” : Sulla situazione critica in classifica del Crotone, ha inciso la rete contro il Cagliari annullata dall’arbitro Tagliavento. Lo afferma il presidente dei rossoblù, Gianni Vrenna, rammaricandosi per i mancati punti in che avrebbero potuto significare la salvezza rispetto. “Certo – ha detto Vrenna – pesano tanto i due punti negati da Tagliavento e rischiano di crearci grandi problemi. Ma noi non ci piangiamo addosso a due ...