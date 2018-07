Crotone calcio | un moderato ottimismo si è manifestato in città dopo la richiesta della

Calciomercato Torino - si pensa ad uno scambio con il Crotone : Calciomercato Torino – Ultime ore calde in Calciomercato in casa Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la rossa da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea arriva da Crotone, la società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed in risposta il Torino ha rilanciato: “dateci Martella”, le ...

Calciomercato Crotone - acquistato calciatore August Kargbo : Il Football Club Crotone ha comunicato, in una nota, che il calciatore Augustus Kargbo ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Classe 1999, Augustus compira’ 19 anni il prossimo 24 agosto: si tratta di un giovane e promettente attaccante nato a Freetown, in Sierra Leone, che nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Campobasso mettendo a segno ben 6 reti in 20 presenze. “Salito alla ribalta per la ...

Calcio - caos formazione gironi : aumentano le possibilità del Crotone di essere ripescato in serie A dopo il caso Chievo. Presentato alla stampa il tecnico Stroppa : Quando tutte le società di serie A, B, C, sono in piena attività per risolvere alcune situazioni: ingaggio o conferma

Serie B calciomercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Crotone : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito

Calciomercato Crotone - ufficiale : Stroppa è il nuovo allenatore : Crotone - Il Crotone , attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha annunciato "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Stroppa " . Il nuovo tecnico, che come ...

Calciomercato Foggia - dal Crotone riscattato Kragl : Foggia - Oliver Kragl è un giocatore del Foggia . Il club rossonero, infatti, ha comunicato di aver esercitato "il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Oliver Kragl ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Calciomercato Crotone - vicini Stroppa e Kragl : Crotone - Settimana importante per il Crotone . Dovrebbe arrivare Giovanni Stroppa sulla panchina: il tecnico presto dovrebbe rescindere col Foggia per poi legarsi alla società pitagorica. Se dovesse ...

Crotonecalcio - nonostante la retrocessione alcuni giocatori pitagorici prenderanno parte ai prossimi mondiali : L’Italia, com’è noto da più mesi, non parteciperà ai prossimi campionati mondiali che si giocheranno in Russia (15 giugno al

Calciomercato Crotone - panchina tra Stroppa e Lucarelli : Crotone - In casa Crotone si vuole risalire subito: c'è voglia di prendersi una rivincita e tornare in Serie A. La prima mossa da fare è scegliere l'allenatore, col quale si valuterà il parco ...

Calciomercato Crotone - il dopo-Zenga può essere Stroppa : Crotone - Dopo la retrocessione, il Crotone inizierà a progettare la prossima stagione. Cambiamenti, non necessariamente rivoluzioni, ma la società si è presa qualche giorno di tempo per riflettere. ...

Calciomercato Crotone - corsa a tre : Carbone - De Zerbi e Vivarini : Crotone - Walter Zenga non ha pienamente convinto, di punti ne ha conquistati, non abbastanza per la riconferma e si può già parlare da ex tecnico. I nomi sul taccuino del Crotone sono diversi, il ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Crotone - le ultime su Zenga in vista della prossima stagione : Panchina Crotone – Delusione per il Crotone che non è riuscito a mantenere la categoria nel campionato di Serie A, fatali le ultime giornate con il pareggio nella gara casalinga contro la Lazio e la sconfitta contro il Napoli, due partite comunque proibitive, sulla stagione sono pesate però le dimissioni da parte del tecnico Davide Nicola, il sostituto Walter Zenga ha comunque disputato una buona stagione. Adesso il club calabrese sta ...