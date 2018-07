Cristiano Ronaldo non basta | la Juventus ora punta a riportare Paul Pogba a Torino

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - il diario del suo primo giorno in bianconero minuto per minuto : Più di trecento i posti destinati ai giornalisti provenienti da tutto il mondo: dall'Australia al Nord America. Ore 17.22 CR7 ha incontrato la squadra. Sturaro, Pjanic, Cancelo, Rugani, e tanti altri.

Cristiano Ronaldo si presenta : "Juventus - una sfida grandissima" | "Sono diverso dagli altri" : Il primo giorno da bianconero di Cristiano Ronaldo si chiude con la conferenza stampa di presentazione (in diretta su Tgcom24 e Sportmediaset.it) all'Allianz Stadium. Il campione portoghese spiegherà i motivi che lo hanno portato a lasciare il Real Madrid dopo 9 stagioni dense di vittorie per sposare il progetto della Juventus.

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Cristiano Ronaldo - sei pasti al giorno ogni 3-4 ore : ecco la dieta CR7 : Ha superato i 30 anni, ma gioca come un ventenne. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è il calciatore del momento. Arrivato nei giorni scorsi in Italia, è già pronto a far sognare...

Cristiano Ronaldo/ Juventus - ultime notizie : l'incontro con i compagni e Max Allegri : Cristiano Ronaldo ha vissuto lunedì il primo giorno da calciatore alla Juventus: non solo la conferenza stampa di presentazione, anche il giro alla Continassa e il saluto ai nuovi compagni(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Cristiano Ronaldo si racconta : "Dopo il Real volevo solo la Juventus" : Intervista esclusiva di Sky Sport al portoghese. "Gli applausi dei tifosi dopo la rovesciata? Una sorpresa. A me piaceva già questo club, ma dopo quel momento ancora di più", sottolinea CR7 Presentazione Ronaldo, il video. "Juve?...

Georgina Rodriguez - da Cenerentola a fidanzata di Cristiano Ronaldo : “prima non potevo permettermi 50€ a settimana - ora…” : Georgina Rodriguez parla dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la bellissima fidanzata di CR7 confessa i suoi sogni infranti e quelli realizzati Dovremo imparare a conoscerla meglio Georgina Rodriguez. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, appena approdata a Torino insieme a CR7, avrà tanto tempo da trascorrere nella città italiana dove dalla prossima stagione il portoghese giocherà. La spagnola ha un passato come ...

Juventus - senti Panucci : “Cristiano Ronaldo ha Champions nel sangue” : Christian Panucci è convinto che Cristiano Ronaldo possa portare sul tetto d’Europa il club bianconero, obiettivo mai negato dalla stessa Juventus “Cristiano Ronaldo farà certamente bene in Italia, è un campione ed ha la Champions nel sangue“. Sono le parole riguardo al colpo di mercato della Juventus di Christian Panucci in una intervista a ‘El Partidazo’ di Cadena Cope. “Si tratta di un trasferimento ...

Napoli - lnsigne : 'Cristiano Ronaldo non vince da solo - Messi è più forte' : E Insigne non nasconde l'entusiasmo dopo i primi giorni di lavoro sotto la guida del nuovo allenatore: "L'approccio con il mondo Napoli di Ancelotti è stato eccellente, trasmette grande serenità a ...

Cristiano Ronaldo cerca casa - due piani e sette stanze da letto : ecco la villa extra-lusso in cima alla lista di CR7 : L’asso portoghese è in cerca di un’abitazione a Torino, la scelta potrebbe ricadere su una villa extra-lusso ubicata nella parte privata della ‘Mandria’ Il luogo in cui Cristiano Ronaldo ha alloggiato per le sue prime trenta ore bianconere potrebbe diventare casa sua, dal momento il portoghese avrebbe messo in cima alla lista una villa extra-lusso inserita nella parte privata del Royal Club. Ivan ...

Maria Dolores - mamma di Cristiano Ronaldo : "Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana - ma pronta se avrà bisogno" : Gli juventini l'hanno accolto a braccia aperte: Cristiano Ronaldo è finalmente sbarcato a Torino, attirando l'attenzione di migliaia tra tifosi ed operatori dell'informazione. Il campione fa parlare di sé e, a finire sotto i riflettori, è anche la sua famiglia. A commentare l'arrivo alla Juve di CR7 è stata anche Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma del fenomeno, in un'intervista rilasciata a La Stampa.Lui è ...

E’ già clima campionato - Insigne punge la Juventus e Cristiano Ronaldo : Nella giornata di ieri la Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, arriva in Italia il calciatore più forte al mondo. Non per l’attaccante del Napoli Insigne che punge i bianconeri e CR7 in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo. Personalmente, anche per come intendo io il calcio, preferisco ...

Messi più forte di Cristiano Ronaldo e Ancelotti che fa la doccia nello spogliatoio - Insigne sincero su Napoli e CR7 : Lorenzo Insigne a 360°: il calciatore del Napoli parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche dell’arrivo di Carlo Ancelotti nella sua squadra Lorenzo Insigne concede una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, in cui snocciola tutte le più calde questioni calcistiche. Dall’arrivo di Mister Ancelotti al Napoli a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il napoletano commenta ogni episodio significativo del mercato ...