Cristiano Ronaldo Juventus | ultime notizie | l' incontro con i compagni e Max Allegri

Cristiano Ronaldo si racconta : "Dopo il Real volevo solo la Juventus" : Intervista esclusiva di Sky Sport al portoghese. "Gli applausi dei tifosi dopo la rovesciata? Una sorpresa. A me piaceva già questo club, ma dopo quel momento ancora di più", sottolinea CR7 Presentazione Ronaldo, il video. "Juve?...

Georgina Rodriguez - da Cenerentola a fidanzata di Cristiano Ronaldo : “prima non potevo permettermi 50€ a settimana - ora…” : Georgina Rodriguez parla dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la bellissima fidanzata di CR7 confessa i suoi sogni infranti e quelli realizzati Dovremo imparare a conoscerla meglio Georgina Rodriguez. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, appena approdata a Torino insieme a CR7, avrà tanto tempo da trascorrere nella città italiana dove dalla prossima stagione il portoghese giocherà. La spagnola ha un passato come ...

Juventus - senti Panucci : “Cristiano Ronaldo ha Champions nel sangue” : Christian Panucci è convinto che Cristiano Ronaldo possa portare sul tetto d’Europa il club bianconero, obiettivo mai negato dalla stessa Juventus “Cristiano Ronaldo farà certamente bene in Italia, è un campione ed ha la Champions nel sangue“. Sono le parole riguardo al colpo di mercato della Juventus di Christian Panucci in una intervista a ‘El Partidazo’ di Cadena Cope. “Si tratta di un trasferimento ...

Napoli - lnsigne : 'Cristiano Ronaldo non vince da solo - Messi è più forte' : E Insigne non nasconde l'entusiasmo dopo i primi giorni di lavoro sotto la guida del nuovo allenatore: "L'approccio con il mondo Napoli di Ancelotti è stato eccellente, trasmette grande serenità a ...

Cristiano Ronaldo cerca casa - due piani e sette stanze da letto : ecco la villa extra-lusso in cima alla lista di CR7 : L’asso portoghese è in cerca di un’abitazione a Torino, la scelta potrebbe ricadere su una villa extra-lusso ubicata nella parte privata della ‘Mandria’ Il luogo in cui Cristiano Ronaldo ha alloggiato per le sue prime trenta ore bianconere potrebbe diventare casa sua, dal momento il portoghese avrebbe messo in cima alla lista una villa extra-lusso inserita nella parte privata del Royal Club. Ivan ...

Maria Dolores - mamma di Cristiano Ronaldo : "Mio figlio avrà accanto Georgina e i bambini. Io sarò lontana - ma pronta se avrà bisogno" : Gli juventini l'hanno accolto a braccia aperte: Cristiano Ronaldo è finalmente sbarcato a Torino, attirando l'attenzione di migliaia tra tifosi ed operatori dell'informazione. Il campione fa parlare di sé e, a finire sotto i riflettori, è anche la sua famiglia. A commentare l'arrivo alla Juve di CR7 è stata anche Maria Dolores dos Santos Aveiro, mamma del fenomeno, in un'intervista rilasciata a La Stampa.Lui è ...

E’ già clima campionato - Insigne punge la Juventus e Cristiano Ronaldo : Nella giornata di ieri la Juventus ha presentato Cristiano Ronaldo, arriva in Italia il calciatore più forte al mondo. Non per l’attaccante del Napoli Insigne che punge i bianconeri e CR7 in un’intervista rilasciata alla ‘Gazzetta dello Sport’. “Sono curioso di vedere come si adatterà al nostro campionato. Non potrà vincere le partite da solo. Personalmente, anche per come intendo io il calcio, preferisco ...

Messi più forte di Cristiano Ronaldo e Ancelotti che fa la doccia nello spogliatoio - Insigne sincero su Napoli e CR7 : Lorenzo Insigne a 360°: il calciatore del Napoli parla di Cristiano Ronaldo alla Juventus, ma anche dell’arrivo di Carlo Ancelotti nella sua squadra Lorenzo Insigne concede una lunga intervista a Gazzetta dello Sport, in cui snocciola tutte le più calde questioni calcistiche. Dall’arrivo di Mister Ancelotti al Napoli a quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il napoletano commenta ogni episodio significativo del mercato ...

Cristiano Ronaldo - il primo tweet da bianconero : 'Forza Juve' - : Il campione portoghese fa il suo esordio da giocatore della Juventus anche sui social con un post in cui saluta squadra e tifosi. Sul suo profilo da oltre 73 milioni di followers, CR7 è apparso ...

Cristiano Ronaldo - il primo ritratto di famiglia (in bianconero) : ritratto di famiglia in bianconero. No, non si tratta di una foto d’epoca bensì della nuova vita di Cristiano Ronaldo con addosso i colori della Juventus: oltre ai consueti scatti di rito durante la conferenza stampa, l’immagine più tenera arriva direttamente dal profilo Instagram di Georgina Rodriguez, la compagna di CR7, che in un story mostra il piccolo Cristiano Jr. con indosso la maglia della Vecchia Signora, tra lei e il papà: «Gli uomini ...

Calciomercato Juventus : la presentazione di Cristiano Ronaldo : Ronaldo-day, tifosi in delirio e presentazione di Cr7: “Grande sfida, sono pronto a giocare” Giornata intensa quella di ieri per la società Juventus, Cristiano Ronaldo è ufficialmente arrivato a Torino e dopo aver effettuato le visite mediche è stata programmata la presentazione, avvenuta alle 18.30. E’ sicuramente uno dei miglior colpi effettuati in Italia, di sicuro il migliore negli ultimi 10 anni di Serie A. I tifosi ...

Cristiano Ronaldo via - il retroscena sulla prima conferenza stampa del Real Madrid : niente domande su CR7 : La prima conferenza stampa del Real Madrid nel segno di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese non viene nominato neanche una volta da Julen Lopetegui Cristiano Ronaldo va via dal Real Madrid, ma inutile dire che il vuoto che lascia è immenso. La Juventus lo ha già abbracciato, con l’affetto dei suoi tifosi ed a Madrid c’è già chi lo rimpiange. CR7 in termini di prestazioni e d’immagine non potrà che mancare ai ...