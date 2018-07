Cristiano Ronaldo-Juventus | l’ironia social di Boateng | grafica in stile CR7 | ma al

Cristiano Ronaldo alla Juventus - tutti quelli che alla sua età sono andati in Cina o in Qatar : "Gli altri, alla mia età, vanno in Qatar o in Cina: io sono diverso". Ci ha tenuto a sottolinearlo, Cristiano Ronaldo: a marcare la differenza con chi, a 33 anni, perde il gusto della sfida e sceglie "...

Sassuolo - Boateng risponde a Cristiano Ronaldo : la FOTO che ha scatenato il web : Il Sassuolo ha piazzato il colpo Boateng, l’ex Milan si candida ad essere grande protagonista nel prossimo campionato di Serie A. Nelle ultime ore presentazione di Cristiano Ronaldo, il più forte calciatore al mondo è arrivato a Torino. Adesso è arrivata anche la risposta del nuovo calciatore neroverde, pubblicata su Instagram una FOTO ‘alla Cristiano Ronaldo’, il nuovo calciatore del Sassuolo si presenta così. LEGGI ...

Cassano : 'Se avessi avuto la testa di Cristiano Ronaldo...' : ROMA - Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento di più avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. A ventitrè anni giocavo nel Real Madrid dei galacticos, avevo qualcosa di ...

Antonio Cassano : “io Cristiano Ronaldo mancato” - poi il pronostico su CR7 : Antonio Cassano si racconta a Vanity Fair, il calciatore commenta i trasferimento alla Juventus di Cristiano Ronaldo: “Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento in più, avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie Carolina al fianco, con la stabilità che ti danno i figli, la mia storia nel mondo del calcio avrebbe avuto ben altri risultati”. Su CR7: “I doni ...

Cassano : "Cristiano Ronaldo farà 40 gol in Italia" : Antonio Cassano, genio e sregolatezza. Da sempre. Dal suo primo gol con la maglia del Bari, il 18 dicembre 1999. A 23 anni con la maglia del Real Madrid. Il Real dei galattici: "Avevo qualcosa di ...

Cristiano Ronaldo - super attico a Torino. Ma la casa di LeBron James è da record : Guarda le super ville dove vivono i campioni dello sport. Cristiano Ronaldo, foto su Instagram. Con mamma, figlio e Georgina allo Juventus Stadium

“Ecco perchè il Real Madrid non avrà nostalgia di Cristiano Ronaldo” : la lettera astiosa del famoso tifoso dei Blancos : Lo scrittore Javier Marías, grande tifoso del Real Madrid, spiega i motivi per cui non avrà nostalgia del neo acquisto della Juventus Cristiano Ronaldo Antonio Cassano ha confessato a Vanity Fair la sua passione per Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus. Non tutti però sono dell’avviso che il portoghese sia un vero e proprio colpo per la squadra bianconera. Di tutt’altro sapore è infatti l’opinione di un tifoso d’eccezione ...

Cristiano Ronaldo secondo Cassano - Antonio fa l’egocentrico : “se avessi avuto la sua testa…” : Antonio Cassano parla del nuovo acquisto della Juventus, Cristiano Ronaldo: l’ex calciatore finisce però per immaginare la sua carriera senza le ‘cassanate’ “Con qualche cassanata in meno e qualche allenamento di più avrei avuto una carriera diversa e magari più vincente. A ventitré anni giocavo nel Real Madrid dei galácticos, avevo qualcosa di speciale, evidentemente. Se quindici anni fa avessi avuto mia moglie ...

Cristiano Ronaldo - esordio il 12 agosto : tutta l'agenda del portoghese : Cristiano Ronaldo e la Juventus, la storia è ufficialmente iniziata. Nella giornata di lunedì 16 la presentazione in grande stile, con le prime parole e i primi scatti davanti ai fotografi da ...

In Campania richieste cinquemila maglie di Cristiano Ronaldo : Numeri incredibili, quelli relativi alle maglie di Cristiano Ronaldo. E la Juve si fa ricca, anche grazie ai fans in tutto il mondo del fuoriclasse portoghese, che continua a far registrare cifre sontuose ed euforia ai massimi livelli. Anche in Campania, dove la sola casacca di CR7 ha superato in vendite le casacche azzurre ...

Gdf sequestra maglie contraffatte di Cristiano Ronaldo : sequestrate magliette per bambini contraffatte del calciatore Cristiano Ronaldo e di altri grandi campioni protagonisti dei Mondiali in Russia e una persona denunciata: è il bilancio di un’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza Grosseto contro l’abusivismo commerciale e della vendita di materiale contraffatto. Durante un controllo i militari della tenenza di Orbetello hanno individuato un venditore ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus – Il commento di Danilo Gallinari : “è come l’arrivo di LeBron ai Lakers” : Danilo Gallinari, la convocazione in Nazionale e il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: il commento del cestista azzurro dei Clippers E’ stato ufficialmente presentato Cristiano Ronaldo come giocatore della Juventus. alla Continassa, CR7 ha salutato i tifosi bianconeri, raccontato le sensazioni con le quali inizia questa nuova avventura in Italia ed effettuato le visite mediche. Ivan Benedetto/LaPresse Il colpo del ...

Ed Sheeran è il cantante solista più ricco : «110 milioni nel 2018» - batte anche Cristiano Ronaldo : Da un paio d'anni ormai sulla cresta dell'onda , e il suo successo sembra non fermarsi: Ed Sheeran , 27enne cantante britannico, può vantare ora un record decisamente prestigioso. Secondo Forbes , ...

Cristiano Ronaldo emozionato allo Juventus Stadium : è la prima volta da ‘padrone di casa’ [GALLERY] : Cristiano Ronaldo entra nel suo nuovo stadio da padrone di casa, accanto a lui Georgina Rodriguez, il figlio e la madre Dolores Dopo l’accoglienza riservatagli dai tifosi, Cristiano Ronaldo si reca allo Juventus Stadium, in cui sarà protagonista con i suoi gol. Il portoghese ha voluto condividere la gioia dell’ingresso nel suo nuovo impianto sportivo con le persone più importanti della sua vita. Accanto a CR7 spuntano infatti ...