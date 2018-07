Cristiano Ronaldo emozionato allo Juventus Stadium | è la prima volta da ‘padrone di casa’

Cristiano Ronaldo e la partita sulle tasse : pagherà solo 100mila euro? : Cento milioni, e poco più..., perché la Juve riuscisse nel colpo del secolo, centomila euro quelli che Cristiano dovrà al fisco italiano. La star portoghese rischia di riuscire, in un solo colpo, a ...

Boom Juventus : dopo Cristiano Ronaldo arriva anche Zidane? : Zidane ed il suo ritorno alla Juventus fanno molto discutere in queste ore, dalla Spagna arriva la bomba che anima il mercato “dirigenziale” La bomba che arriva dalla Spagna è clamorosa, ma dopo il caso Cristiano Ronaldo, mai dire mai con la Juventus. In terra iberica si fa infatti un gran parlare del possibile arrivo di Zidane in bianconero, un ritorno a dire il vero, ma con nuove vesti. Zizou potrebbe entrare a far parte ...

Ed Sheeran è il cantante solista più ricco : '110 milioni nel 2018' - batte anche Cristiano Ronaldo : Da un paio d'anni ormai sulla cresta dell'onda , e il suo successo sembra non fermarsi: Ed Sheeran , 27enne cantante britannico, può vantare ora un record decisamente prestigioso. Secondo Forbes , ...

Cristiano Ronaldo - finalmente - con la maglia della Juventus : il nuovo trailer di FIFA 19 : Il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus non ha sorpreso solo in Italia, ma anche in tutto il mondo. Tanto che pure alla EA Sports, la società di videogiochi che produce la popolarissima serie FIFA, è dovuta correre ai ripari : nella giornata di ieri, in concomitanza con la presentazione di ...

Cristiano Ronaldo non basta - la Juventus ora punta a riportare Paul Pogba a Torino : Concluso l'affare Cristiano Ronaldo , la Juventus continua a restare al centro delle notizie di calciomercato. Infatti, l'ultimo colpo sarebbe quello di riportare a Torino il neo-campione del mondo Paul Pogba . L'accordo sembrerebbe fattibile dato che al Manchester United i rapporti con l'allenatore Mourinho non sono dei più sereni e, durante il mondiale, è stato incoraggiato pure dal suo ...

Antonio Razzi su Cristiano Ronaldo : “lavorerò per portarlo in Corea del Nord” : Antonio Razzi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Razzi ha parlato della sua avventura televisiva: “I capi sono contenti, pare che I Razzi Vostri vada bene. Mi auguro che in futuro si possa ulteriormente migliorare, che ci siano ancora più persone, soprattutto tra i ...

Cristiano Ronaldo alla Juve - il diario del suo primo giorno in bianconero minuto per minuto : Più di trecento i posti destinati ai giornalisti provenienti da tutto il mondo: dall'Australia al Nord America. Ore 17.22 CR7 ha incontrato la squadra. Sturaro, Pjanic, Cancelo, Rugani, e tanti altri.

Cristiano Ronaldo si presenta : "Juventus - una sfida grandissima" | "Sono diverso dagli altri" : Il primo giorno da bianconero di Cristiano Ronaldo si chiude con la conferenza stampa di presentazione (in diretta su Tgcom24 e Sportmediaset.it) all'Allianz Stadium. Il campione portoghese spiegherà i motivi che lo hanno portato a lasciare il Real Madrid dopo 9 stagioni dense di vittorie per sposare il progetto della Juventus.

Champions League 2018-2019 - Juventus favorita? Le quote dei book-makers per le scommesse. Effetto Cristiano Ronaldo… : Effetto Cristiano Ronaldo? Sembrerebbe proprio di sì. Dal suo sbarco in Italia la richiesta del popolo Juventino a CR7 è stata chiara: “Portaci la Champions League!“. La “Coppa dalle grandi orecchie” spesso sfuggita alla formazione di Torino anche a causa delle giocate dell’asso lusitano, pensando alla Finale di Cardiff dell’anno scorso oppure al quarto di finale di questa stagione con quello splendido gol in ...

Cristiano Ronaldo - sei pasti al giorno ogni 3-4 ore : ecco la dieta CR7 : Ha superato i 30 anni, ma gioca come un ventenne. Classe 1985, Cristiano Ronaldo è il calciatore del momento. Arrivato nei giorni scorsi in Italia, è già pronto a far sognare...

Cristiano Ronaldo/ Juventus - ultime notizie : l'incontro con i compagni e Max Allegri : Cristiano Ronaldo ha vissuto lunedì il primo giorno da calciatore alla Juventus: non solo la conferenza stampa di presentazione, anche il giro alla Continassa e il saluto ai nuovi compagni(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 11:28:00 GMT)

Cristiano Ronaldo si racconta : "Dopo il Real volevo solo la Juventus" : Intervista esclusiva di Sky Sport al portoghese. "Gli applausi dei tifosi dopo la rovesciata? Una sorpresa. A me piaceva già questo club, ma dopo quel momento ancora di più", sottolinea CR7 Presentazione Ronaldo, il video. "Juve?...

Georgina Rodriguez - da Cenerentola a fidanzata di Cristiano Ronaldo : “prima non potevo permettermi 50€ a settimana - ora…” : Georgina Rodriguez parla dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, la bellissima fidanzata di CR7 confessa i suoi sogni infranti e quelli realizzati Dovremo imparare a conoscerla meglio Georgina Rodriguez. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, appena approdata a Torino insieme a CR7, avrà tanto tempo da trascorrere nella città italiana dove dalla prossima stagione il portoghese giocherà. La spagnola ha un passato come ...

Juventus - senti Panucci : “Cristiano Ronaldo ha Champions nel sangue” : Christian Panucci è convinto che Cristiano Ronaldo possa portare sul tetto d’Europa il club bianconero, obiettivo mai negato dalla stessa Juventus “Cristiano Ronaldo farà certamente bene in Italia, è un campione ed ha la Champions nel sangue“. Sono le parole riguardo al colpo di mercato della Juventus di Christian Panucci in una intervista a ‘El Partidazo’ di Cadena Cope. “Si tratta di un trasferimento ...