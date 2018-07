Cristante | “sintonia con Di Francesco e concorrenza non mi spaventa”

calcioweb.eu

(Di martedì 17 luglio 2018) “Mi sono trovato bene con il mister diper quello che mi chiede. Fa un gioco che mi piace e dove sono abituato a giocare. Ora bisogna aspettare l’inizio del campionato e dare tutto in partita”. Sono le prime impressioni dal raduno giallorosso a Trigoria del neo acquisto della Roma, Bryan. “Roma è una città grandissima che ha una storia, sappiamo delle tensioni che ci sono ma abbiamo una grande squadra, il mister sta facendo un ottimo lavoro e possiamo fare benissimo -prosegue il centrocampista ex Atalanta ai microfoni dell’emittete radiofonico del club-. La? È normale che ci sia competizione in un grande club perché ci sono tanti giocatori forti. Nessuna sorpresa, ci saranno tante partite tra Champions, Coppa Italia e campionato e c’è la possibilità per tutti di fare bene”. Tanti i nuovi acquisti in casa ...