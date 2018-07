Cracco e lo scontrino da 41 euro | sui social insulti e critiche al cliente | «Potevi

Scontrino salato da Cracco - ma lo sdegno fa solo tenerezza : Se siete passati per Milano e avete fatto un giro in galleria Vittorio Emanuele II, quella che si apre in piazza Duomo e porta fino a piazza della Scala, non potete non aver notato il ristorante di Carlo Cracco. Il noto chef stellato, che ha raggiunto la celebrità grazie a trasmissioni televisive come Masterchef o Hell’s Kitchen, ha inaugurato lo scorso febbraio un locale di 5 piani che comprende un’enoteca, un laboratorio, un bar bistrot ...