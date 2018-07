cr7 | sono diverso da tutti gli altri e non ho finito di fare la storia- e sulla

Juventus - ecco cr7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

FCA : “Un flop lo sciopero contro cr7 : si sono fermati solo 5 dipendenti su 1.700” : "Le iniziative di protesta promosse in tema calcistico sono state un clamoroso flop", spiega un portavoce di FCA. L'articolo FCA: “Un flop lo sciopero contro CR7: si sono fermati solo 5 dipendenti su 1.700” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Torino - è già Ronaldo mania. In attesa di cr7 in suo onore sono nati un gelato - un cocktail e una pizza : Un gusto di gelato, un cocktail e una pizza a lui dedicati. sono solo alcune delle iniziative che la suggestione dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera ha portato ai tifosi della Juve più creativi. E, manco a dirlo, il marketing improvvisato ha già incassato un enorme successo. Il tutto in attesa di lunedì, quando il giocatore verrà presentato all’Allianz Stadium dopo un’estate gloriosa per la Juve e la ...

Allegri-cr7 - contatto telefonico : "Ciao Cristiano - sono Max" : Con Cristiano Ronaldo , però, si farebbe un salto di qualità enorme visto che il fuoriclasse di Funchal è, con Messi , il giocatore più forte del mondo che può sposatare gli equilibri in qualsiasi ...

Stadio del Nacional - gli oggetti di cr7 sono conservati come un tesoro. TUTTE LE FOTO : La prima divisa, le FOTO, le scritture private, ma non solo. Nello Stadio del Nacional, tutto quello che è appartenuto a Cristiano Ronaldo è conservato con molta cura. Ecco le immagini più belle

Juventus - dall’Inghilterra sono sicuri : lo United piomba su cr7 : United piomba SU CR7- Colpo di scena sul potenziale affare del secolo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Sun”, il Manchester United sarebbe pronto a piombare con forte decisione su Cristiano Ronaldo. Un affare che potrebbe trovare confere già nelle prossime. Per l’asso portoghese sarebbe un clamoroso […] L'articolo Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: lo ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - sono 2 i motivi che spingono cr7 in bianconero : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:39:00 GMT)

Mondiali 2018 Russia - Uruguay-Portogallo. Tabarez : 'Loro non sono solo cr7'. Suarez : 'Si scrive la storia' : Non solo CR7 Per tutti il Portogallo è soprattutto Cristiano Ronaldo, non è della stessa opinione Tabarez: "Cristiano Ronaldo è nell'elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar : 'Io il migliore al mondo - ma cr7 e Messi sono di un altro pianeta' : E a chi gli chiede chi sia il migliore al mondo, Neymar risponde: "Io sono il migliore, ma Messi e Ronaldo sono di un altro pianeta", dice il brasiliano ridendo. E sul Pallone d'Oro: "A me non ...

Ronaldo stila la sua Top 11 : manca cr7 e non ci sono interisti : Nella formazione ideale spicca l'assenza del portoghese: ci sono Messi, Maradona, Zidane, Pelé e lui stesso