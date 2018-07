CR7 e la Champions | «Arrivo alla Juventus per lasciare il segno»

Juventus - Joao Cancelo si presenta e pensa già alla Champions : “ CR7 ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo” : Joao Cancelo è ufficialmente un calciatore della Juventus , oggi la presenta zione ai tifosi del terzino che arriva dal Valencia “E’ un piacere che Cristiano Ronaldo sia arrivato qui, la Juventus è abituata a vincere ma uno in più come lui aiuterà di certo a ottenere i successi”. Sono le parole di Joao Cancelo neo acquisto bianconero in conferenza stampa dal centro sportivo della Continassa. “La Champions è una ...

CR7 alla corte di Allegri Convinzione Champions : Poi, la cronaca ha anche raccontato del 'grazie, qui ho finito' di Zinedine Zidane, all'epoca allenatore del Real Madrid: tre Champions in tre anni, due e mezzo, in realtà,, giù il sipario. E ...

Ufficiale - in Fifa 19 ci sarà la Champions League : CR7 e Neymar in copertina : Dopo le indiscrezioni, arriva la conferma: la Champions League tornerà su Fifa, insieme ad Europa League e Supercoppa europea. L'articolo Ufficiale, in Fifa 19 ci sarà la Champions League: Cr7 e Neymar in copertina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.