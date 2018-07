CR7 alla Juventus? Merito del PD e della Tassa per i Paperoni

CR7 e la Champions : «Arrivo alla Juventus per lasciare il segno» : foto twitter.com/Juventusfc, Benvenuto Cristiano Ronaldo, perché ha scelto la Juventus? «È stata una decisione facile da prendere. Per me è una delle squadre migliori al mondo. Era da tempo che avevo deciso di venire alla Juventus. Compagni e amici mi hanno detto che era un club dove avrei potuto giocare. È un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una ...

Fifa 19 : anche EA Sports celebra il #CR7DAY! Ecco la clip con Cristiano Ronaldo alla Juventus! : EA Sports ha da pochi minuti pubblicato una breve clip per celebrare il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, proprio mentre si sta svolgendo a Torino la conferenza stampa del campionato portoghese Ecco la breve clip: Champions Rise. Forza @Cristiano! ⚫️⚪️ https://t.co/3aodp7OXDM #Fifa19 #CR7DAY #CR7JUVE pic.twitter.com/OKyteT7fLn — EA Sports Fifa (@EASportsFifa) July 16, 2018 Nelle […] L'articolo ...

Ivan Zazzaroni : Mondiali? Francia la squadra più forte. CR7 alla Juve? Agnelli sembrava Moratti : Non so se la Juventus con CR7 potrà vincere la Champions, non è automatico, il calcio non è una scienza esatta. Questo acquisto è stato fatto per mille ragioni, anche per un pizzico di vanità di ...

LIVE Cristiano Ronaldo - la presentazione in DIRETTA : prima conferenza stampa alla Juventus per CR7 : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle conferenza stampa di Cristiano Ronaldo. Il grande giorno è arrivato. Dopo le visite mediche di rito e il saluto con la dirigenza bianconera e lo staff tecnico, il calciatore portoghese si presenta ufficialmente alle 18.30 davanti ad una schiera infinita di televisioni e giornalisti pronti a carpire ogni dettaglio o parola proferita dall’asso lusitano. Un evento, quello di CR7 a Torino, vissuto ...

Ivan Zazzaroni si sbilancia : CR7 alla Juve - la bomba di mercato sulla Lazio ed i Mondiali : Ivan Zazzaroni è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. Il direttore del Corriere dello Sport ha parlato di Mondiali: “E’ andata come in molti pensavano e pochi speravano. I francesi non è che suscitino simpatia epidermica, ma quello che è accaduto recentemente con le ...

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA/ Juventus - CR7 dalla Continassa al JMedical per le visite : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera.

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è a Torino/ Video - ultime notizie : tifosi a caccia di CR7 in città : Cristiano Ronaldo alla Juventus: è a Torino, Video. Il fuoriclasse portoghese è atterrato con aereo privato a Caselle. Ha scelto viaggio “top secret”: ecco perché(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è boom di offerte per la Smart targata CR7 : per i tifosi è ormai un’ossessione! : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: dopo i gelati e le pizze nel segno di CR7, presa d’assalto l’auto con targa ‘ispirata’ al portoghese Cristiano Ronaldo è della Juventus e tra i tifosi diventa una vera e propria mania CR7. Domani il portoghese sarà presentato a Torino ed i supporter bianconeri fremono di vederlo indossare la maglia della loro squadra. L’ossessione per Cristiano Ronaldo ha ...

Alla gelateria Miretti il Gelato al gusto CR7 a Torino [FOTO] : 1/8 AFP/LaPresse ...

Juve e le altre : l'arrivo di CR7 mette le ali alla campagna acquisti : Quel mondo che, per il momento, non riguarda il Milan, impegnato principalmente a ristrutturarsi dopo il caos Yonghong Li. Uscito di scena il cinese, l'ufficialità ci sarà solo dopo il CdA del 21 ...

Countdown CR7 : partenza dalla Grecia e tappa a casa. Lunedì a Torino : Termina qui l'esilio dorato di Cristiano Ronaldo in Grecia, prima tappa del viaggio che Lunedì lo porterà a Torino per la presentazione ufficiale con la Juventus. Colpa del "Meltemi", forte vento che ...

Il Milan risponde alla Juventus : “voi CR7 - noi CL7” - tifosi scatenati! : Cristiano Ronaldo continua ad alimentare chiacchiere e confronti, i tifosi bianconeri sono in visibilio, quelli rivali invece temono la forza della Juve L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha mandato in tilt i tifosi della Juventus, letteralmente scatenati dall’acquisto più importante della storia del club. Adesso l’obiettivo Champions League è di certo innegabile, con Allegri che intende mettere a tacere tutti gli sfottò da ...

Cristiano Ronaldo brinda con la madre alla Juventus - il cincin di Dolores per la nuova tappa di CR7 : Cristiano Ronaldo brinda con la madre nell’ultima foto postata dalla donna sui social netework, Dolores augura il meglio al figlio appena acquistato dalla Juventus Cristiano Ronaldo ha un legame speciale con sua madre. CR7 è apparso in più di un’occasione accanto alla donna che l’ha messo al mondo e che l’ha cresciuto con amore. Dopo il passaggio del portoghese alla Juventus, perciò, anche Dolores Saviero ci ha ...