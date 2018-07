Così i giornalisti chiusero gli occhi sulle Brigate rosse

ilgiornale

: RT @lvoir: In Francia è caos ma i nostri 'intelligenti' giornalisti oscurano, continuano con la tiritera su Salvini e Di Maio, cinque anni… - AntonioGaldi7 : RT @lvoir: In Francia è caos ma i nostri 'intelligenti' giornalisti oscurano, continuano con la tiritera su Salvini e Di Maio, cinque anni… - ScaldoPanchine : #Day15 noto con “estremo piacere” che @matteosalvinimi elogia questi due criminali, così anche qua avremo libera ci… - cny45tpa : RT @lvoir: In Francia è caos ma i nostri 'intelligenti' giornalisti oscurano, continuano con la tiritera su Salvini e Di Maio, cinque anni… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il Giorno, quotidiano di proprietà pubblica, il 23 febbraio del 1975 sentì il dovere di dare ai suoi lettori la chiave di lettura di un fenomeno che stava diventando sempre più inquietante: le. Per farlo, impegnò una delle sue firme più prestigiose: quella di Giorgio Bocca. L'articolo, a pagina 5, aveva un titolo che non lasciava spazio a equivoci: "L'eterna favola delle"."A me queste", scriveva Bocca, "fanno un curioso effetto, di favola per bambini scemi o insonnoliti; e quando i magistrati e gli ufficiali dei Cc e i prefetti ricominciano a narrarla, mi viene come un'ondata di tenerezza, perché la favola è vecchia, sgangherata, puerile, ma viene raccontata con tanta buona volontà che proprio non si sa come contraddirla".Purtroppo, quella delle Br non era una favola. Non interessava solo i bambini scemi o insonnoliti. Non faceva per nulla ...