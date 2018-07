Così i dazi di Trump hanno spinto l' Europa nelle braccia di Pechino

Scorte di moto e fuga dagli Usa : Così l’Harley Davidson risponde ai dazi di Trump : fuga da Milwaukee. Che detto così sembra quasi un film, di quelli d’azione dove il protagonista scappa in sella ad una fiammante moto cicletta. Magari proprio una Harley Davidson , la leggendaria azienda del Wisconsin che negli ultimi mesi si è ritrovata coinvolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Vittima, suo malgrado, dei balzelli che l’UE ha imposto su alcuni prodotti tipicamente americani in risposta ai dazi che ...

FINANZA/ Così i dazi di Trump (e i migranti) mettono a nudo la debolezza dell'Ue : Anche i contrasti sull'immigrazione sono il segnale di un'Europa in crisi di identità e incapace di modificare il proprio modello di sviluppo imposto dalla Germania. UGO BERTONE(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 06:01:00 GMT) FINANZA E POLITICA/ Gli errori sull'euro che Italia e Ue rischiano di pagare caro, di U. Bertone FINANZA E POLITICA/ Il labirinto di Conte tra i dazi di Trump e il piano Macron, di C. Pelanda

La corruzione è il dazio da pagare al potere Così Roma è diventata capitale del mondo : Le battutacce i Romani le fanno ancora. A volte meno sprezzanti perché stanno un po' rincoglioniti, arrabbiati, rassegnati e un tantinello avviliti. O magari per non smentirsi ci pensano tre secondi in più. In altri tempi se al bar avessero fatto il nome del pentastellato Lanzalone (coinvolto nella questione del nuovo stadio con Ferrari e Parnasi e chi altri non si sa), qualcuno avrebbe subito detto: "Ma Anzalone non è più il presidente!", ...