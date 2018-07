Cos' è la Cassa Depositi e Prestiti e come mai è tanto importante per Lega e M5s

La Cassazione ha scritto l’ultima parola sull’assegno di divorzio. Cosa cambia : La Cassazione ha riscritto le regole per l’attribuzione dell’assegno di divorzio. Era necessario, dopo che un anno e due mesi fa la cosiddetta ‘sentenza Grilli’ aveva rivoluzionato le cose stabilendo che il mantenimento del tenore di vita non era più un parametro attuale su cui parametrarne il valore. Moltissime sentenze si erano prontamente adeguate, altre avevano sollevato più di un dubbio e alla fine, ...

Cosa dice la Cassazione sull'assegno di divorzio : Roma, 11 lug., askanews, - Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, con la sentenza n. 18287, depositata oggi, hanno stabilito che all'assegno di ...

FONDI DELLA LEGA/ La verità politica è nasCosta in Cassazione - e in M5s - : Scoppia un caso dopo le dichiarazioni del sottosegretario Morrone , LEGA, . Nessuna risposta del Quirinale a Salvini, che teme un attacco dei pm.

Vitalizi - M5s vuole tagliarli anche in Sicilia : “Costano 18 milioni l’anno. E li incassano gli eredi degli ex deputati” : Dopo la Camera dei deputati anche l’Assemblea regionale Siciliana. Il Movimento 5 stelle ha presentato una proposta di delibera all’ufficio di presidenza per tagliare i Vitalizi sull’isola. Dove per la verità erano stati aboliti già nel 2012, quando i deputati regionali hanno cominciato a maturare il diritto a un assegno erogato solo dopo i 65 anni di età e solo su base del sistema contributivo. Ogni anno, però, rimangono da pagare i ...

Lega - Cosa c’è da sapere sul sequestro dei beni chiesto dalla Cassazione : Foto LaPresse – Stefano Porta La Corte di Cassazione ha disposto che tutti i fondi della Lega devono essere sequestrati ovunque essi si trovino, fino a risarcire lo Stato dei 49 milioni di euro ottenuti illecitamente tra il 2008 e il 2010, tramite una truffa sui rimborsi elettorali. Truffa per la quale sono stati condannati l’ex leader del Carroccio Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e altre 5 persone, 3 delle quali dipendenti ...

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno Così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi ...

Il decreto Minniti-Orlando arriva in Cassazione : al vaglio la Costituzionalità delle norme contro i migranti : Il ricorso contro il decreto Minniti - Orlando, in particolare contro la norma che riduce i gradi di giudizio ai soli richiedenti asilo - è arrivato in Cassazione e tra un mese arriverà a giudizio. Secondo il Pg della Cassazione, però, il decreto sarebbe legittimo e non vi sarebbero dubbi di incostituzionalità.Continua a leggere

Crac Costruttori : round in Cassazione per i risarcimenti : La Procura rinuncia, ricorrono Donigaglia e Ricci Maccarini: i due cercano un'assoluzione piena contro le cause civili

Matteo Salvini - la crisi di nervi di Luigi Di Maio : Così il leghista incassa e passa al voto : Se la stabilità del governo si dovesse basare solo sul sostegno popolare di cui gode in questo momento, i malumori per il sorpasso della Lega sul M5s sarebbero solo rumori di fondo. Quei borbottii ...

Per 10 anni ha nasCosto all'Inps la morte della mamma per incassare 150mila euro della pensione : Condannata a un anno e 10 mesi, con sospensione della pena, perché responsabile di aver nascosto all'Inps la morte della mamma per incassarne così la pensione. Serena Giovannetti, 50enne originaria di ...

Distinzione tra concussione e induzione : ecco Cosa dice la Cassazione : Con la sentenza n°15792/2018 la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sulla Distinzione tra delitto di concussione e delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il delitto di concussione di cui all’art. 317 del codice penale nel testo modificato dalla L.190/2012, è contraddistinto da un abuso costrittivo del pubblico agente mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno da cui deriva un grave ostacolo alla ...

Mafia : pizzo a imprenditori edili - Così i boss mantenevano la 'cassa' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Il racket delle estorsioni continua a costituire per le famiglie mafiose uno strumento di accumulazione illecita di risorse e, nel contempo, un’attività funzionale al concreto esercizio del potere per il controllo del territorio secondo la logica dell’intimidazione e