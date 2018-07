Cosa prevede l' accordo di libero scambio tra Ue e Giappone

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : Cosa prevede il decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere

Decreto dignità - Cosa prevede : tutte le misure - : Dalla stretta sui contratti a termine, al prelievo sul gioco d'azzardo. Ecco gli interventi previsti

Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere The post Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo appeared first on Il Post.

Sanità - obblighi per medici e multe : che Cosa prevede il Sunshine Act - : Il disegno di legge stabilisce l'obbligatorietà della trasparenza sui rapporti economici tra aziende e operatori sanitari. Chi non rispetterà le misure dovrà pagare delle sanzioni

Schengen - ecco Cosa prevede l'accordo - : Consente la libera circolazione in Europa ed è stato firmato nel 1985. I Paesi che aderiscono sono 26, ma possono temporaneamente ripristinare i controlli alle frontiere interne. Dal 2006, secondo la ...

Ecco che Cosa prevede il decreto dignità : L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il precariato e aumentare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Ma ci sono forti dubbi sul fatto che il decreto dignità, approvato lunedì 3 luglio dal Governo, possa essere davvero, come ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, la «Waterloo del precariato». Per ridurre il numero dei contratti a tempo determinato, favorendo quelli a tempo indeterminato, prevede che la ...

Decreto dignità - via libera in Cdm. Ecco Cosa prevede : Il Decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri, che su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ha approvato ieri sera il Decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. “Avevamo promesso guerra al precariato, alla burocrazia al gioco d’azzardo e alle delocalizzazione, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto” ha ...

Decreto dignità - Cosa prevede per i lavoratori con contratto a termine : Limitare i casi di ricorsi ai contratti a termine attraverso l’introduzione di misure che diano al datore di lavoro l’onere di dimostrare le cause che hanno condotto alla volontà di utilizzare questo strumento al posto di una diversa tipologia contrattuale. E’ questa la finalità delle misure di contrasto al precariato, previste dal Decreto dignità. Misure, si legge nella bozza del provvedimento visionata ...