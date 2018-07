Corsetti | gare disertate per appalti Raggi | danno per Roma

romadailynews

(Di martedì 17 luglio 2018)– “Le aziende snobbano i bandi per glidella. Molti disertano ledel Comune e delle sue partecipate. Dai 320 bus dell’Atac al semplice albero di Natale, nessuna societa’ sembra interessata alle offerte. Fatti che accadono raramente nella pubblica amministrazione. Da sempre le aziende si sono mostrate interessate alle commesse pubbliche. Oggi invece assistiamo ad una inversione di tendenza”. “Rapporti con questa Giunta pentastellata? Per carita’, ‘vade retro satana’ sembrano dire gli operatori economici. Quale il motivo di questo fuggi fuggi e’ d’obbligo chiederselo, mancanza di coerenza della politica amministrativa? Continuo cambio dei vertici? Fatto sta chee’ ferma, immobile, come la sua immondizia, come le sue buche che sembrano bocche che chiedono solo di essere ...