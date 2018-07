Corpi donna e bambino abbandonati su barca al largo della Libia

Corpi in mare - donna indossava giubbotto : 14.38 Sono di una donna e di una bambina piccola i due Corpi affiorati dal mare stamane a Terracina. Secondo quando riferito dalla Guardia costiera i cadaveri si trovavano vicini e la donna aveva un giubbotto di salvataggio. Entrambe di carnagione mulatta,forse straniere, forse di origine sudamericana. I Corpi sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti. Al momento tutte le ipotesi sono aperte ma per i ...

Terracina - Corpi donna e bimbo in mare : 13.41 Due corpi sono stati ritrovati in mare, al largo di Terracina, in provincia di Latina. Si tratterebbe di una donna e di un bambino, presumibilmente stranieri. Potrebbero essere madre e figlio, ma si tratta di indiscrezioni ancora da confermare. I due cadaveri sono stati recuperati e trasportati al porto di Terracina dalle motovedette della capitaneria di porto e le operazioni sono ancora in corso.