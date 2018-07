Coradia iLint - Sul primo treno a idrogeno del mondo - VIDEO

quattroruote

(Di martedì 17 luglio 2018) Si chiama, è fabbricato dalla Alstom, in Germania, ed è ilpasseggeri alimentato adel. Il funzionamento si basa sulla pila a combustibile, che permette di generare energia elettrica combinando lossigeno contenuto nellaria con l, che viene stivato in grandi serbatoi fissati sul tetto dei vagoni. Lunico elemento di scarto di questo processo elettrochimico è semplicissima H2O, acqua, che viene eliminata attraverso un normale tubo di scarico. Lelettricità prodotta dalla pila a combustibile viene poi utilizzata per alimentare i motori elettrici, che si occupano di generare la motricità necessaria per spostare il convoglio. Sostituirà i treni diesel. Ilè stato progettato per sostituire gradualmente i treni a gasolio sulle tratte non elettrificate. Ed è già pronto a entrare in servizio in diversi Paesi dEuropa (non in Italia, ...