Controlli su iride o impronte digitali | ecco le misure anti assenteismo del ministro

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Il pugno di ferro di Giulia Bongiorno contro gli assenteisti. Ildella Pubblica Amministrazione, in quota Lega, sta preparando un giro di vite - stretto stretto - per ridurre le assenze ingiustificate dal posto di lavoro. E i furbetti del cartellino sono avvertiti.L"avvocato Bongiorno ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno - ospite della trasmissione Radio Anch"io -, dove ha annunciato sopralluoghi per contrastare le assenze nel settore pubblico grazie alle tecnologie che si possono mettere in campo, come il riconoscimento biometrico attraverso, parola di,"l"o l"impronta digitale", come già succede in moltissimi istituti privati". Ibiomedici, dunque, "saranno inseriti nell'ambito di un provvedimento e credo anche che saranno accettati con serenità".La stretta della BongiornoIlleghista sottolinea poi la necessità di "tutelare chi lavora", ...