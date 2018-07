Contratti stabili | arriva bonus dello 0 | 5% Pace fiscale | Ruocco | «Nessun condono»

Decreto dignità - Contratti stabili Arriva un bonus dello 0 - 5% : L'emendamento della maggioranza per inserire nel Decreto dignità un incentivo per i contratti stabili è pronto. Sarà una clausola di trasformazione automatica per le aziende che stabilizzeranno i ...

Decreto dignità - Mattarella firma il testo/ Ultime notizie - tasse sui giochi e incentivi per Contratti stabili : Decreto dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 10:20:00 GMT)

Luigi Di Maio : "Ben vengano incentivi su Contratti stabili" : "Se vogliamo incentivare i contratti a tempo indeterminato, ben venga. Ma se si vuole annacquare la norma sul contratto al tempo determinato non siamo d'accordo. Nessun confronto poi sul gioco d'azzardo". Così il vice premier Luigi Di Maio durante la trasmissione Uno Mattina ha risposto ad una domanda sulle critiche arrivate al Dl Dignità."Siamo pronti a discutere ma il M5s sul precariato non arretra. Veniamo da anni in cui tanti ...

Stretta sui Contratti a tempo - incentivi più efficaci per quelli stabili : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico: «Sulla Gig economy nessun cambio di rotta, interverremo se le parti non individueranno accordi in tempi stretti». Poi: «Per il lavoro delle agenzie di somministrazione vogliamo evitare gli abusi» ...

Luci e ombre del lavoro. Disoccupazione stabile - ma al top tra i giovani. Occupati record - ma calano i Contratti stabili : La Disoccupazione è stabile - ma in crescita per i giovani - tuttavia il calo degli inattivi consente una crescita record degli Occupati - ma quelli a tempo determinato diminuiscono. Il quadro è spesso fra Luci e ombre nelle rilevazioni Istat degli ultimi mesi sul mercato del lavoro in Italia. E anche aprile non fa eccezione.Disoccupazione stabile, CRESCE FRA I GIOVANI - La stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile ...