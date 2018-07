Consumo di suolo | la superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 km quadrati Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 luglio 2018) Ildiin Italia è aumentato anche nel 2017 riducendo così ladi52 chilometri. Per capire la vastità del fenomeno, basti pensare che è come se ogni due ore venisse costruita un’intera piazza Navona e come se ogni secondo venissero coperti con cemento o asfalto due metridi territorio. È quanto emerge dal Rapporto Ispra-Snpa sul “diin Italia 2018” presentato alla Camera dei Deputati. Una “invasione” che non sembra cessare nonostante la crisi economica, interessando anche le aree protette e a rischio frane soprattutto lungo le coste e i corsi d’acqua e aumentando nelle regioni in ripresa economica nel Nord-Est del Paese. Il costo totale deldisupera i 2 miliardi di euro l’anno ed è imputabile principalmente alla perdita di capacità di stoccaggio di carbonio, di ...