Consumo di suolo | in Italia una piazza Navona ogni due ore

Cantieri in aree vincolate e a rischio dissesto : inarrestabile il Consumo di suolo in Italia : E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Tra nuove infrastrutture e Cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all’interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio – coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove ...

I costruttori verso il contenzioso con il Comune sul Consumo di suolo : 'É paralisi' : Danni diffusi, disagi, 'contenziosi'. costruttori compatti e di traverso al Comune di Modena, che dopo aver dato via libera alla discussa variante Vaciglio-via Morane - ridotta rispetto alle ...

Giornata Mondiale contro la Desertificazione - il Ministro Costa : stop al Consumo di suolo : “I cambiamenti climatici e la Desertificazione sono interconnessi e ci riguardano molto da vicino“, ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Tra gli impegni presi dal neo Ministro come priorità di governo, “portare avanti il disegno di legge sullo stop al consumo di suolo e quello per la gestione pubblica e sostenibile ...