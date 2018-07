Confagricoltura Fvg | il no al Ceta sarebbe un autogol

ilfriuli

: Confagricoltura Fvg: «I voucher vanno ripristinati» - diariopordenone : Confagricoltura Fvg: «I voucher vanno ripristinati» - diariodigorizia : Confagricoltura Fvg: «I voucher vanno ripristinati» - friulionline : Confagricoltura Fvg: i voucher vanno ripristinati UDINE – «I voucher sono uno strumento utile per l’agricoltura e… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il no alarrecherebbe un grave danno al principio della politica commerciale comune dell'Europa, fondamentale per contrastare la politica dei dazi del presidente Trump e per scongiurare, al ...