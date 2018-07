Concerto omaggio a Frank Sinatra

Nuovo singolo di Lana Del Rey in arrivo - l’annuncio in Concerto e l’omaggio ad Elvis Presley (video) : Un Nuovo singolo di Lana Del Rey sarà rilasciato molto presto. Dopo un periodo di relativo silenzio in cui era apparsa raramente in pubblico se non durante i suoi concerti, la popstar ha annunciato il suo ritorno sulle scene con brani inediti dal palco di uno spettacolo tenuto in Repubblica Ceca lo scorso weekend. Nonostante non abbia divulgato dettagli sulla data della release, Lana Del Rey ha lasciato intuire che l'attesa non durerà molto: ...