Concerto Cesare Cremonini San Siro 2018 | la scaletta dello show in onda su Raidue

(Di martedì 17 luglio 2018) Grande regalo per tutti i fan diche quest'estate hanno avuto modo di seguirlo nel suo primo tour in giro per gli Stadi italiani. Questa sera, martedì 17 luglio, in prime time suandrà inla tappa milanese dell'ultimo tour di. A partire dalle 21.15 sarà trasmesso loregistrato allo stadio Sanin presenza di ben 55 mila spettatori paganti. Ladella serata si preannuncia a dir poco ricca: i fan potranno riascoltare non solo le storiche canzoni di(anche quelle incise con i Lunapop) ma anche quelle tratte dall'ultimo album dal titolo 'Possibili scenari'. Ladeldiinstasera in tv Ilmilanese diverrà trasmesso in prime time sue potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai, dove è possibile vedere live i vari canali della ...