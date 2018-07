Con l' aggravante del metodo mafioso È lo scacco al clan Casamonica

Rogo a campo rom - 4 condanne Con aggravante odio razziale : Quattro condanne e un'assoluzione. Si è concluso così questa mattina in Corte d'Appello a Torino il processo per il Rogo che si sviluppò nel 2011 al campo nomadi della Continassa al termine di una ...

Torino - incendio al campo rom del 2011 : 4 condanne Con aggravante di odio razziale : La Corte d’Appello di Torino ha confermato quattro condanne per l’ incendio appiccato a un campo rom, nel quartiere Vallette, nel 2011 . I giudici, per alcuni imputati, hanno riconosciuto l’ aggravante dell’ odio etnico e razziale . Fuori dall’aula del tribunale uno dei presenti ha urlato “è una buffonata“. Il fuoco era stato appiccato dopo una manifestazione di protesta degli abitanti del quartiere, dopo che una ...

Aggredì bengalesi gridando : “Andate via” - Cassazione Con ferma aggravante razzista : Espressioni come “dovete andare via“, che denotano disprezzo verso gli stranieri, anche se “generiche” e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate “per manifestare pubblicamente e diffondere odio” possono comportare l’ aggravante della “finalità di discriminazione razziale”. La Cassazione , come riporta l’agenzia Ansa, l’ha infatti conferma ta, con il relativo aumento di pena, ...

Omicidio Varani - Confermati 30 anni per Foffo : riConosciuta aggravante crudeltà : La prima Corte d’assise d’appello di Roma ha confermato 30 anni di carcere per Manuel Foffo, per l’Omicidio di Luca Varani, il giovane romano massacrato a marzo del 2016. I giudici confermano la sentenza emanata dal gup Nicola Di Grazia nel febbraio 2017, riconoscendo l’aggravante della crudeltà all’accusa di Omicidio volontario, ma non la premeditazione. La prima sentenza era stata pronunciata dopo il rito abbreviato, grazie ...