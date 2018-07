Commercio | Lia Quartapelle Pd ' Con il Canada no e con il Giappone sì Il governo fa solo

Il Comparto del Commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 65% - - notevole balzo in avanti per Eprice : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 140.266,81, in rialzo dello 0,65% ...

Si è mosso in territorio positivo il comparto del Commercio in Italia - +2 - 35% - - giornata euforica per MARR - +3 - 81% - : Teleborsa, - Mette il turbo il settore vendite al dettaglio Italiano che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'EURO STOXX Retail, che mostra un timido +0,5%, e chiude a quota 528,...

Italia - segnali di recupero dal Commercio al dettaglio : Teleborsa, - A maggio 2018 si stima che le vendite al dettaglio salgano, rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,9% in volume. Le vendite di beni alimentari - spiega l'Istat - ...

In crescita il Commercio estero varesino : export per 2 - 8 miliardi - +23% rispetto l'anno scorso : Per un'economia come quella varesina una politica di dazi è un danno da evitare . Come potrebbe non esserlo per una provincia che esporta ben il 45% del valore aggiunto prodotto e che ha un avanzo ...

Saldi : ConfCommercio Vicenza - una spesa di 230 euro per famiglia : Vicenza, 2 lug. (AdnKronos) - "Torna l’appuntamento dei Saldi estivi, che a Vicenza, come nel resto del Veneto, scatteranno sabato 7 luglio. Pur anticipati dalle oramai “tradizionali” fughe in avanti di qualche operatore, con gli escamotage degli sms legati alle fidelity card, solo tra qualche giorn

Commercio - saldi estivi al via : ogni famiglia spenderà in media 230 euro : Teleborsa, - E' tempo di saldi estivi: ad aprire le danze oggi sarà la Sicilia, domani è la volta della Basilicata mentre in tutte le altre regioni partiranno sabato 7 luglio . Secondo le stime dell'...

Saldi : al via in Sicilia l’1 luglio - ConfCommercio ‘spesa media di 150 euro a famiglia’ (2) : (AdnKronos) – A pesare sulle vendite nei negozi sono soprattutto gli acquisti online. “Abbiamo chiesto a livello nazionale l’introduzione della web tax perché i colossi del web devono stare nello stesso mercato con le stesse regole e con le stesse imposte delle nostre attività – aggiunge la presidente di Confacommercio Palermo – Le vendite on line hanno inciso negativamente sulle vendite dei negozi ma sappiamo ...

Camera Commercio americana in Italia - nuove nomine a vertici : Roma, 28 Giu. - , AdnKronos, - Sono state nominate nuove cariche sociali nel corso dell'Assemblea Annuale dei Soci dell'AmCham Italy, la Camera di Commercio americana in Italia, affiliata alla US ...