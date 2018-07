Come Trump ha tradito gli Stati Uniti d' America

Putin spieghi bene a Trump Come è diventato presidente : Speriamo che nel corso dell'incontro a Helsinki Putin spieghi per bene a Trump come nel 2016 egli ha vinto le elezioni presidenziali. C'è una grande reticenza intorno a una questione di fondo, l'uso politico di internet.A conclusione della Seconda Guerra Mondiale gli Usa ebbero per primi e mantennero a lungo la disponibilità della bomba atomica e fecero pesare ciò a lungo nei rapporti di forza internazionali fino a quando ...

Trump contro tutti : Ue è un nemico così Come Cina e Russia. Tensione in vista di summit con Putin : La lunga trasferta di Donald Trump in Europa si conferma bollente. Dopo le tensioni al vertice Nato e le incomprensioni con la May al suo arrivo a Londra, il tycoon ha lanciato altre frecciate nell'...

Donald Trump attacca l’Ue : “E’ un nostro nemico - Come Russia e Cina” : Il presidente degli Usa Donald Trump, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che "l'Ue è un nostro nemico anche se è difficile da credere, così come la Russia e la Cina". Intanto, si prepara a incontrare Vladimir Putin a Helsinki.Continua a leggere

Donald Trump attacca l’Ue : “E’ un nostro nemico - Come Russia e Cina” : Donald Trump attacca l’Ue: “E’ un nostro nemico, come Russia e Cina” Il presidente degli Usa Donald Trump, in una intervista alla Cbs, ha dichiarato che “l’Ue è un nostro nemico anche se è difficile da credere, così come la Russia e la Cina”. Intanto, si prepara a incontrare Vladimir Putin a Helsinki.Continua a leggere […] L'articolo Donald Trump attacca l’Ue: “E’ un nostro nemico, come Russia e Cina” proviene da NewsGo.

Trump Come Casalino. Prima l'attacco - poi la retromarcia con accuse ai giornali : ecco l'approccio sovranista alla stampa : Prima l'attacco a mezzo stampa, poi la marcia indietro e annesse critiche proprio alla stampa, rea di travisare e diffondere fake news. E' questo l'approccio sovranista ai mezzi di informazione, uno schema che si ripete sotto varie forme e ma con puntualità svizzera. I giornali americani lo sanno bene lavorando con un presidente come Donald Trump. Il tycoon non risparmia attacchi ai quotidiani già da Prima del suo insediamento alla ...

Incontro Trump-May Come in Love Actually : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier ...

Incontro Trump-May Come in Love Actually : "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier britannico Hugh ...

“Identica”. Melania Trump - il paragone è immediato : guardate Come si è vestita! Tutti i flash sono per la first lady : La scena è ancora tutta di Melania, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attirato Tutti gli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile. Melania ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami ...

Brexit - Trump : “Alla May avevo detto Come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” : Dopo le dimissioni di due ministri chiave del suo governo in disaccordo con il suo piano per la Brexit, ora c’è una nuova grana per la premier britannica Theresa May. A lanciare la bomba è stato il presidente Usa Donald Trump, che proprio venerdì ha in agenda un incontro con la primo ministro e la regina Elisabetta II. In un’intervista al Sun l’inquilino della Casa Bianca accusa la May di non aver seguito i suoi consigli e di ...

Trump - "alleati Nato spenderanno di più" : smentita Macron-Conte/ Usa fuori? Mosca "Come uscire da se stessi" : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:39:00 GMT)

'Democrazia perversa' : per Ue governo Italia - Come Trump - 'è solo un incidente' : Legutko, poi, riassume in poche righe il punto di vista che appare proprio di molta parte della politica dei governi dell'Europa Centrale: "Un liberale è qualcuno che viene da te e ti dice: ' ...

Brennan a Trump - sei Come Madoff : ... l'America sta vincendo di nuovo ed è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Brennan è stato capo della Cia dal 2013 al 2017: "Stai al governo e alla politica come Bernie Madoff stava al mercato ...

Brennan a Trump - sei Come Madoff : Brennan è stato capo della Cia dal 2013 al 2017: "Stai al governo e alla politica come Bernie Madoff stava al mercato azionario e alle consulenze finanziarie. Avete in comune una abilità ...

Brennan a Trump - sei Come Madoff : ... l'America sta vincendo di nuovo ed è di nuovo rispettata in tutto il mondo". Brennan è stato capo della Cia dal 2013 al 2017: "Stai al governo e alla politica come Bernie Madoff stava al mercato ...