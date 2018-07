Come si informano i parlamentari? Le fonti di informazione più autorevoli | secondo i

agi

: ?? La nostra indagine con @CattaneoZanetto su come si informano i parlamentari italiani è sul @sole24ore. ?? È il 'n… - you_trend : ?? La nostra indagine con @CattaneoZanetto su come si informano i parlamentari italiani è sul @sole24ore. ?? È il 'n… - sole24ore : Smartphone, social, app e giornali: ecco come si informano i nuovi parlamentari - lorepregliasco : Qualche spunto di analisi sulla ricerca che abbiamo condotto con @CattaneoZanetto su un campione rappresentativo di… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Dalla tornata elettorale del 4 marzo è uscito il Parlamento più giovane della storia repubblicana. L'età media dei rappresentanti degli italiani si è abbassata notevolmente: alla Camera è pari a circa 44 anni mentre al Senato il dato si assesta a 52 anni. Un cambiamento forte che ha portato il team di YouTrend, autori della Supermedia di Agi, a chiedersi, in un sondaggio i cui risultati sono apparsi sul Sole 24 Ore, quali siano leattraverso le quali i nostri rappresentanti siogni giorno. Quanto conta per loro la rete e quanto i giornali di carta? Quanto sono affidabili le testate e le agenzie? E i social? Ogni Partito ha il suo social Partiamo dall’ultimo punto per scoprire che la scelta non sembra casuale ma rispecchia fortemente strategie e appartenenze. Non sorprende, quindi, se i deputati e i senatori ...