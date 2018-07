Colpo al clan dei Casamonica | 31 arresti | 6 ricercati

ilgiornale

(Di martedì 17 luglio 2018) Le forze dell'ordine hanno inferto un durissimoal: 31, con l'accusa, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione impegnata nel traffico di droga, nell'estorsione e usura. Il blitz, scattato alle primi luce dell'alba, con circa 250 carabinieri, unità cinofile e un elicottero dell'Arma, è avvenuto fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia. Ad alcuni soggetti viene contestato anche l'art. 416 bis, per avere costituito e preso parte all'associazione mafiosa denominata ''''. La roccaforte delera all'Appio-TuscolanoPer gli inquirenti al vertice dell'associazione ci sarebbe Giuseppe, da poco uscito dal carcere dopo circa 10 anni. Al momento i provvedimenti eseguiti sono 31 ...