Colpo al clan Casamonica | 31 arresti tra Roma e Reggio Calabria

Colpo al clan dei Casamonica : 31 arresti e 6 ricercati Dal funerale-show al carcere (grazie alle parole dei pentiti) : Trentuno arresti, sei persone ricercate, 55 capi d’imputazione e reati che vanno dall’usura all’estorsione, all’intestazione fittizia dei beni, allo spaccio, tutto all’interno di una associazione mafiosa che si regge sulla «paura che tale cognome genera nella popolazione romana».

Colpo al clan dei Casamonica - 37 in manette con l’accusa di associazione mafiosa : Scacco al clan dei Casamonica. Trentasette persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma con l’accusa di aver costituito e preso parte all’associazione mafiosa denominata «clan Casamonica». L’inchiesta dei carabinieri, coordinata dalla Dda della procura di Roma, è storica: è la prima volta che al clan rom viene contes...

‘Ndrangheta - Colpo ai clan di Rosarno : 31 fermi. Droga per le piazze del Nord : immortalata la scalata dei trafficanti : Cocaina dal Sudamerica e hashish dalla Spagna e dal Marocco. Quintali di Droga che grazie alle cosche di Rosarno venivano importate in Italia e finivano nelle piazze di spaccio in Lombardia, Piemonte e Sicilia. È scattata stamattina all’alba l’operazione “Ares” della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gaetano Paci e del sostituto della Dda Adriana Sciglio, i ...

Novara - Colpo al clan Di Giovanni : sequestrati beni per 7 mln : Roma, 7 lug., askanews, - La polizia di Novara ha attuato la fase conclusiva di una vasta operazione che ha visto, per diversi anni, dal 2014 ad oggi, come obiettivo il clan Di Giovanni, attività che ...

Mafia - arrestata donna boss : "Gestiva affari della famiglia di Riesi"/ Ultime notizie : Colpo al clan Cammarata : Mafia, arrestata donna boss Maria Catena Cammarata accusata di gestire gli affari della famiglia di Riesi: blitz e duro colpo all'intero clan, altri 20 arresti in tutta Italia.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 13:30:00 GMT)

Mafia : Colpo a clan Agrigento e Palermo - arrestati 10 boss (2) : (AdnKronos) – Il blitz, scattato nel cuore della notte, è stato eseguito da oltre 100 militari, supportati da un elicottero, da unità cinofile e dallo Squadrone eliportato Carabinieri Cacciatori di Sicilia. Numerose perquisizioni alla ricerca di droga e armi sono ancora in corso. I dieci arresti sono stati eseguiti su richiesta della Dda di Palermo. L’ipotesi di reato contestata è associazione mafiosa armata finalizzata alle ...

Mafia - Colpo a clan agrigentini : arresti : 8.00 I carabinieri del comando provinciale di Agrigento hanno arrestato 10 capiMafia delle cosche agrigentine e palermitane e notificato un obbligo di dimora a un altro indagato.L'operazione è coordinata dalla Dda di Palermo. In manette sono finiti boss ed estortori già arrestati a gennaio nell'ambito del maxiblitz 'montagna',poi scarcerati dal tribunale del riesame. Le indagini hanno appurato il coinvolgimento degli arrestati in estorsioni, ...

Leodori : Duro Colpo clan ad Ostia - grazie DDA e GdF : Roma – Daniele Leodori, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. La sua attenzione si è focalizzata in merito al sequestro di beni per 18 milioni di euro. Sequestro eseguito nei confronti del clan Fasciani ad Ostia da parte del comando provinciale della Guardia di Finanza. Plauso a DDA e GdF “L’esecuzione di confische dei beni di un noto clan malavitoso a Ostia e’ un ...