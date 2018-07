Colpo al Casamonica | 31 arresti | | Salvini ringrazia carabinieri

Colpo al clan Casamonica - 31 arresti fra Roma e la Calabria : Roma , 17 lug., askanews, - Nuovo Colpo al clan Casamonica . I carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato 31 persone, fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza, per avere ...

Colpo al clan dei Casamonica : 31 arresti - 6 ricercati : Le forze dell'ordine hanno inferto un durissimo Colpo al clan Casamonica: 31 arresti, con l'accusa, a vario titolo, di far parte di un'organizzazione impegnata nel traffico di droga, nell'estorsione e usura. Il blitz, scattato alle primi luce dell'alba, con circa 250 carabinieri, unità cinofile e un elicottero dell'Arma, è avvenuto fra Roma e le provincie di Reggio Calabria e Cosenza per eseguire 37 misure cautelari in carcere, emesse dal gip ...