“Colpaccio” Giletti | modalità latin lover ‘on’ Beccato con lei famosa e giovane

caffeinamagazine

(Di martedì 17 luglio 2018) Urbano Cairo, editore di La 7, ha confermato il ritorno in video da settembre di tutte le sue stelle: da Enrico Mentana, direttore del Tg e «anima» delle ormai celebri maratone elettorali, a Lilli Gruber, padrona di casa di «Otto e mezzo»; da Massimo(che con «Non è l’Arena» ha triplicato gli ascolti domenicali della rete in prima serata, e che condurrà anche alcuni speciali come il Gazzetta Awards di dicembre) a Giovanni Floris, il volto di «diMartedì», che ha appena rinnovato il contratto che lo lega a La7 fino al 2024. Ma non solo: l’editore ha annunciato che anche Massimoresterà in scuderia, e anzi raddoppierà con un altro appuntamento sulla rete oltre a Non è l’arena. Insomma, dopo la cacciata dalla Rai per il presentatore è un periodo d’oro. Non solo dal punto di vista lavorativo. Il conduttore è stato paparazzato al mare in compagnia di ...