COLONY - Recensione 3x11 Disposable Heroes

(Di martedì 17 luglio 2018) "Life planned out before my birth, nothing could I sayHad no chance to see myself, molded day by dayLooking back I realize, nothing have I doneLeft to die with only friendAlone I clench my gunSoldier boy, made of clayNow an empty shellTwenty one, only sonBut he served us wellBred to kill, not to careDo just as we sayFinished here, greetings deathHe's yours to take away" Metallica -(da Master of Puppets, 1986)Le parole della celebre canzone dei Metallica, già udita nell'episodio precedente, si applicano in maniera definitiva e anche un po' profetica, se possiamo dirlo, all'undicesimo episodio della terza stagione di, che apre a uno scenario intenso e dinamico, il quale caratterizzerà i restanti due episodi. "" ha avviato uno sviluppo interessante all'interno della trama del blocco di Seattle, scoprendo la verità sulla sua natura e rendendo la ...