Coldiretti | inflazione | spingere il carrello della spesa sono gli aumenti dei prodotti

Coldiretti - inflazione : aumento dell’11 - 2% dei prezzi della frutta per il clima pazzo : A spingere l’inflazione sono gli effetti del clima impazzito che ha provocato l’aumento congiunturale dell’11,2% dei prezzi della frutta, duramente colpita dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi a maggio. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – è infatti sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa dell’andamento ...