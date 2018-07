Clooney è l' attore più pagato di sempre secondo Forbes

George Clooney è l’attore più ricco di sempre : Più di Cristiano Ronaldo, più degli U2, più dei Coldplay. George Clooney guadagna la cifra più alta negli ultimi dodici mesi: ben 239 milioni di dollari che, al netto delle tasse, diventano 180. A rivelarlo è Forbes che, come ogni anno, stila la classifica dei personaggi più influenti e più pagati del mondo. Prima di Clooney, unico attore presente nella classifica insieme a Dwayne Johnson, il campione di boxe Floyd Mayweather, che percepisce un ...

Tom Cruise - messaggio per George Clooney dopo l'incidente / "Sei un attore fantastico. Rimettiti presto" : Tom Cruise, dopo aver saputo dell'incidente in moto in Sardegna, invia un messaggio all'amico George Clooney: "Sei un attore fantastico. Rimettiti presto"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:31:00 GMT)

GEORGE Clooney - INCIDENTE STRADALE IN SARDEGNA / Foto : il desiderio dell'attore subito dopo l'impatto : GEORGE CLOONEY, come sta l'attore dopo l'INCIDENTE STRADALE di cui è rimasto vittima in SARDEGNA? "Si è salvato per miracolo": i dettagli su Spy(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:50:00 GMT)

'Clooney mi è venuto addosso' : il presunto investitore incolpa l'attore. Ecco la sua versione : Il presunto investitore di George Clooney scarica la colpa sull'attore: 'Ero fermo al centro della carreggiata pronto a svoltare alla mia sinistra quando sono sopraggiunte due moto: la prima ha ...

'Clooney mi è venuto addosso' : il presunto investitore incolpa l'attore : Il presunto investitore di George Clooney scarica la colpa sull'attore: 'Ero fermo al centro della carreggiata pronto a svoltare alla mia sinistra quando sono sopraggiunte due moto: la prima ha ...

GEORGE Clooney - INCIDENTE IN MOTO IN SARDEGNA/ Catch 22 aspetta - l'attore già sul set della serie? : GEORGE CLOONEY, INCIDENTE stradale in SARDEGNA, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. Parla l'uomo che ha investito l'attore di Hollywood. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Incidente George Clooney in Sardegna - le condizioni di salute dell’attore : George Clooney ieri si è scontrato contro un’auto mentre viaggiava a bordo del suo motorino, ecco le condizioni di salute dell’attore dopo l’Incidente in Sardegna George Clooney, in Italia per lavoro, ha avuto una brutta disavventura ieri in Sardegna. Mentre stava percorrendo la statale 125 orientale sarda tra Loiri Porto San Paolo e Olbia, a bordo di uno scooter Yamaha, si è scontrato con una Mercedes che non gli ha dato ...

George Clooney - incidente stradale in Sardegna/ L’attore sta bene e le riprese non verranno interrotte : George Clooney, incidente stradale in Sardegna, ultime notizie: scontro in scooter, ricoverato in ospedale. L'attore hollywodiano, a Olbia per una serie tv, non è in grave condizioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Incidente a Clooney : solo una contusione al ginocchio. L'attore hollywoodiano ha lasciato ospedale : solo due giorni fa, la star hollywoodiana era di nuovo finita alla ribalta della cronaca perchè - senza chiedere aiuto - si era rimboccato le maniche e si era messo a spazzare sul set dopo che le ...

George Clooney ferito : incidente in Sardegna per l’attore americano : incidente in Sardegna per George Clooney: cosa è successo all’attore Paura per George Clooney. L’attore è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Sardegna. A farlo sapere è La Nuova Sardegna. Il divo di Hollywood si trova sull’isola italiana per girare una nuova serie tv, Catch 22, in qualità di regista. Il marito di Amal […] L'articolo George Clooney ferito: incidente in Sardegna per l’attore americano ...

Incidente in Sardegna per George Clooney : l’attore si trova per lavoro in provincia di Olbia : George Clooney si trova in Sardegna per girare un film, l’attore è incappato però in un Incidente mentre viaggiava in motorino George Clooney si trova in Sardegna per lavoro. L’attore americano è nella splendida isola italiana, dove però ha avuto una disavventura. Il motorino su cui viaggiava si è scontrato con un camioncino, facendo rimediare un Incidente alla 57enne star di Hollywood. La polizia sta verificando la dinamica ...