Classifica Tour de France 2018 La maglia gialla e le altre graduatorie | 10tappa

Tour de France 2018 - decima tappa Annecy-Le Grand-Bornand : iniziano le Alpi! Subito un tappone per sconvolgere la Classifica! : Comincia il “vero” Tour de France 2018: decima tappa, partenza da Annecy e arrivo a Le Grande Bornand, 158,5 chilometri dopo il primo giorno di riposo e finalmente arrivano le attesissime montagne. Si va sulle Alpi, per la prima frazione di un trittico devastante. Percorso Primi 10 km piatti poi si affronta la prima asperità di giornata, il Col de Bluffy (1,5 km al 5,6%). Breve tratto in falsopiano fino allo sprint intermedio di ...

Tour de France 2018 - Classifica e risultati dopo la tappa di oggi : Nell'eroica frazione del pavé vince Degenkolb davanti a Lampaert e alla maglia gialla Van Avermaet. Cadono tanti big della classifica: Porte si ritira, Landa e Bardet perdono 7'' da Froome, Nibali e ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : Geraint Thomas in testa - Nibali in scia a Froome - perdono Uran e Landa : Non sono mancati i colpi di scena dUrante la nona tappa del Tour de France 2018, temutissima per i 22 chilometri sul pavé della Roubaix. A lasciarci le penne è stato Richie Porte, tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, che è caduto e che ha dovuto lasciare la corsa. Scivolate anche per Rigoberto Uran, Mikel Landa e Romain Berdet che lasciano per strada diversi secondi nei confronti di Vincenzo Nibali e Chris Froome, sempre ...

Tour de France 2018 - Degenkolb trionfa a Roubaix. Classifica rivoluzionata : L'inferno del pavé infiamma il Tour de France 2018. La tappa 9, da Arras a Roubaix, 156 chilometri, se la aggiudica John Degenkolb, che dedica la vittoria all'amico scomparso, davanti alla maglia ...

Tour de France - che spettacolo sul pavè di Roubaix : vince Degenkolb ma Nibali e Pozzovivo volano - il duo del Team Bahrain è l’orgoglio italiano. Ecco la nuova Classifica generale e tutte le FOTO : Tour de France, Nibali e Pozzovivo orgoglio italiano sul pavè della Roubaix: sono i migliori al traguardo e in classifica generale Grande spettacolo nella 9ª tappa del Tour de France che oggi s’è conclusa a Roubaix dopo un percorso mozzafiato sul pavè della regina delle classiche: tra cadute, forature e attacchi dei big. A farne le spese soprattutto Richie Porte, costretto al ritiro per una rovinosa caduta dopo 5km, ma anche il suo ...

Classifica Tour de France 2018 : rivoluzione dopo il pavé. Van Avermaet in giallo - Nibali a 6” da Froome - perdono Bardet e Uran : La temutissima nona tappa con 22 chilometri sul pavé della Roubaix ha dato uno scossone importante alla Classifica generale del Tour de France 2018. Richie Porte si è dovuto ritirare a causa di una caduta importante in avvio, Rigoberto Uran ha perso terreno a causa di uno scivolone nella parte cruciale della frazione, difficoltà anche per Romain Bardet che ha forato nel finale e per Mikel Landa. Vincenzo Nibali e Chris Froome positivi nel gruppo ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Arras-Roubaix. L'Inferno del pavé può decidere la Classifica. Nibali pronto alla battaglia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti minuto per minuto per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.15.

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Arras-Roubaix. L’Inferno del pavé può decidere la Classifica. Nibali pronto alla battaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della nona tappa del Tour de France 2018, 156 km da Arras a Roubaix. Oggi si svolgerà una delle frazioni chiave di questa 105ma edizione della Grande Boucle. Infatti il durissimo percorso sul pavé potrebbe ribaltare la classifica generale e risultare decisivo per chi vorrà salire sul podio finale di Parigi. Si correrà sulle strade della mitica Parigi-Roubaix con i corridori che dovranno affrontare ben 15 ...

Tour de France 2018 - nona tappa Arras Citadelle-Roubaix : sul pavé può cambiare tutto. Frazione determinante per la Classifica : Punto di snodo fondamentale per il Tour de France 2018: si passa dalla tanta pianura alle montagne, nel mezzo il primo giorno di riposo. Oggi si conclude una prima frenetica parte di Grande Boucle: nona tappa, da Arras Citadelle a Roubaix, 156,5 chilometri che potranno sconvolgere la classifica generale. Il pavé dell’Inferno del Nord sarà il grande protagonista. Percorso Una Frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ultime edizioni ci ...

Tour de France - arriva il pavè di Roubaix e l’allenatore di Nibali Paolo Slongo scopre le carte : “per domani abbiamo un’ideuzza…”. La Classifica rischia un grande stravolgimento : Tour de France, l’allenatore di Nibali Paolo Slongo svela il piano della squadra dello Squalo per la tappa di domani sul pavè della Roubaix domani, Domenica 15 Luglio 2018 nel giorno della finale dei Mondiali di Russia 2018 Francia-Croazia, si correrà una delle tappe chiave di quest’edizione del Tour de France: i corridori dovranno percorrere 156,5km da Citadelle d’Arras a Roubaix ripercorrendo lunghi tratti sul pavè ...