cittadellaspezia

: #cultura #spettacolo #laspezia - Classica, jazz, etnica: quaranta giorni di musica in tutta la provincia - cdsnews : #cultura #spettacolo #laspezia - Classica, jazz, etnica: quaranta giorni di musica in tutta la provincia - claudiocicolin : La scala minore armonica è largamente usata in tutti i generi musicali, dal pop al jazz, dal rock alla musica class… - ilGiunco : Terzo appuntamento di 'Terre di Maremma Classica Jazz Festival': arriva il quintetto 'ClAmiMus' -… -

(Di martedì 17 luglio 2018) Il cartellone de "I Luoghi della" è ormai un punto di riferimento sia per la popolazione locale che per i flussi turistici e contiene, come ogni anno, spettacoli dedicati a vari generi ...