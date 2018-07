Clamoroso a Montichiari! Gli azzurri del ciclismo su pista rimangono senza impianti

sportfair

(Di martedì 17 luglio 2018) Brutta batosta per ilsuitaliano: chiuso il velodromo di Montichiari Che brutto colpo per Elia Viviani e tutti i suoi colleghi italiani! La maglia ciclamino dell’ultimo Giro d’Italia è campione olimpico in carica disuma, nonostante ciò, sembra che l’Italia non voglia valorizzare, come merita, questa specialità. E’ stata infatti chiuso l’unico impianto al coperto italiano, dove i ciclisti si allenavano: il velodromo di Montichiari è stato ufficialmente chiuso a causa di un’ un’inadeguatezza della pratica antincendio. ” La Procura ha bloccato la struttura del velodromo a causa della pratica antincendio. Nel mese di maggio, durante una manifestazione dedicata ai tatuaggi, i vigili del fuoco hanno rilevato alcune criticità, verbalizzando quali migliorie e quali interventi doveva effettuare il Comune. Noi ...