Chloe Ayling | modella rapita e chiusa in una valigia | Ho fatto di tutto per far

(Di martedì 17 luglio 2018) Hadiper farlo innamorare., lainglese drogata a Milano,, rinin una valigetta e tenuta prigioniera per giorni con la minaccia di essere venduta come schiava sessuale nel deep web, parla per la prima volta alla BBC del processo che ha portato il suo aguzzino, Lukasz Pawel Herba, a sentirsi sempre più vicino a lei emotivamente e a decidere poi, in maniera delspontanea, di rilasciarla.Ad un anno di distanza dai fatti, laè tornata a ricordare l'incubo anche per cacciare via, una volta per tutte, i dubbi dalle menti delle persone che hanno conosciuto la sua storia. A due giorni dal rapimento, infatti, la ventenne ha acconsentito a condividere il letto con il suo rapitore (il quale - a suo dire - non l'ha mai sfiorata): a molti è sembrato sospetto un rapporto così intimo tra vittima e aguzzino e alcuni ...