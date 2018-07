Chloe Ayling | la modella rapita a Milano Video | “ho fatto innamorare il mio rapitore per

Chloe Ayling - modella rapita e chiusa in una valigia : "Ho fatto di tutto per far innamorare il mio rapitore" : Ha fatto di tutto per farlo innamorare. Chloe Ayling, la modella inglese drogata a Milano, rapita, rinchiusa in una valigetta e tenuta prigioniera per giorni con la minaccia di essere venduta come schiava sessuale nel deep web, parla per la prima volta alla BBC del processo che ha portato il suo aguzzino, Lukasz Pawel Herba, a sentirsi sempre più vicino a lei emotivamente e a decidere poi, in maniera del tutto spontanea, di rilasciarla.Ad ...

Chloe Ayling LA MODELLA RAPITA A MILANO/ Chiesti 16 anni per chi cercò di venderla sul Dark Web : Il caso della MODELLA inglese RAPITA, come minaccia per ottenere il riscatto i criminali avevano minacciato di metterla in vendita sul Dark web, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 23:46:00 GMT)