Chievo Verona retrocesso in Serie B | il Crotone ripescato in Serie A

Serie A a rischio per il Chievo Verona - spera nel ripescaggio il Crotone : Il Mondiale di calcio sta per finire, con la finalissima Francia-Croazia di domenica 15 luglio, dunque l’attenzione di tutti si sposta sul campionato di Serie A, al via a fine agosto ma già al centro dell'attenzione per molti motivi, dal calciomercato a varie questioni finanziarie e societarie ancora in divenire. Le squadre stanno già partendo per i ritiri, le tournée e le preparazioni estive, ma gli strascichi del campionato 2017/2018 rischiano ...

Plusvalenze Chievo Verona - la prima udienza il 17 luglio. Fiduciosi i tifosi pitagorici a proposito del ripescaggio della loro squadra nella massima serie : L’attesa della sentenza sul caso Chievo Verona a proposito delle Plusvalenze fittizie blocca l’operatività della FcCrotone calcio per quanto riguarda

I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per plusvalenze fittizie : La Procura federale della FIGC ha rinviato a giudizio Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, presidenti delle squadre di calcio di Chievo Verona e Cesena, insieme ad altri diciotto dirigenti, per aver contabilizzato nei bilanci societari delle plusvalenze fittizie. Con l’uso di The post I presidenti di Chievo Verona e Cesena sono stati deferiti per plusvalenze fittizie appeared first on Il Post.

Shock in Serie A - plusvalenze fittizie : deferite Chievo Verona e Cesena - “responsabilità diretta” i veronesi rischiano grosso! : Chievo Verona e Cesena sono state deferite al Tribunale federale nazionale dal Procuratore federale per plusvalenze fittizie: caos totale Come un fulmine a ciel sereno, un comunicato della Figc scuote il mondo del calcio: “Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, rispettivamente presidenti del Consiglio di ...

Retrocessi in Serie B/ Crotone - Verona - Benevento : Spal e Cagliari salvi con Chievo e Udinese : La corsa salvezza anima l'ultima giornata di Serie A. Cinque squadre in lotta per scongiurare la Retrocessione: Cagliari, Chievo, Crotone, Spal e Udinese(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 21:32:00 GMT)