CHIARA FERRAGNI Ritorno a Milano da Fedez e Leone dopo l’addio la festa ad Ibiza

Fedez difende CHIARA FERRAGNI sul social e risponde a tono a Gherardesca (FOTO) : Fedez non gradisce la battuta di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni e replica sul social: ‘Sei proprio un signore’ Il tweet di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni non piace a Fedez Il cantante replica al conduttore per difendere la sua futura moglie Costantino della Gherdesca ha fatto una battuta su Chiara Ferragni che non è piaciuta a Fedez: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il ...

L’addio al nubilato di CHIARA FERRAGNI : le regole beauty : Chi non ha seguito l’evento con la «E» maiuscola di mezza estate, L’addio al nubilato di Chiara Ferragni? In molti nel weekend del 14 e 15 luglio sono stati incollati al loro smartphone in attesa di post e IG stories direttamente da Ibiza, la location scelta dall’influencer per festeggiare il suo nuovo status di bride to be (ci hanno fatto da promemoria il suo costume, la tiara e i bijoux che ha indossato nella due giorni, tutti decorati dalla ...

"CHIARA FERRAGNI - i capelli rosa e le amiche sosia (rotonde e felici)". E il titolo fa infuriare la Ferragni : Il primo settembre Chiara Ferragni sposerà a Noto, in Sicilia, il suo amato Fedez e mentre fervono i preparativi la fashion blogger ha festeggiato il suo addio al nubilato a Ibiza.Un addio al nubilato che non sarebbe mai potuto passare inosservato, le stessa Ferragni aveva precisato che avrebbe mostrato ai suoi fan tutto quello che sarebbe accaduto nei giorni di festa, ma sicuramente Chiara non si sarebbe mai immaginata di fare così tanto ...

Costantino della Gherardesca : "CHIARA Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento" : Da tempo non corrono buoni rapporti tra Fedez e il conduttore di Pechino Express, Costantino della Gherardesca. Quest'ultimo ha pubblicato un tweet al vetriolo proprio contro la futura moglie del rapper, lasciandosi andare ad un commento poco elegante: "Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento". Il messaggio, travolto dalle polemiche, è stato ...

Addio al nubilato di CHIARA FERRAGNI - la foto con le amiche definite “rotonde e felici” fa scoppiare il caos. Ecco cosa è successo : L’Addio al nubilato di Chiara Ferragni con le amiche “rotonde e felici”. È bufera sui social per l’articolo pubblicato online dal Corriere della Sera. Le foto della festa a Ibiza, dove una delle fashion blogger più celebri al mondo ha salutato con bagni, canti e balli la sua condizione di single, per convolare a nozze nel settembre prossimo con Fedez, sono finite sotto la lente d’ingrandimento del Corriere che ha poi scelto di titolare ...

CHIARA FERRAGNI - follie a Ibiza per l'addio al nubilato : la festa infinita : Risate, festeggiamenti e tante ore felici passate in compagnia: prosegue al meglio la festa di addio al nubilato di Chiara Ferragni a Ibiza. «Molla il figlio di 4 mesi in giro, che esempio...

CHIARA FERRAGNI - polemiche chiuse : lungo post dopo l’addio al nubilato : Chiara Ferragni chiude le polemiche sul suo addio al nubilato con un lungo messaggio social: il post arriva dopo la feroce critica al Corriere della Sera e le parole di Costantino della Gherardesca Giorni felici, spensierati e festaioli, ma anche giorni di polemiche, offese e biasimi. Potrebbe essere riassunto così il chiacchieratissimo addio al nubilato […] L'articolo Chiara Ferragni, polemiche chiuse: lungo post dopo l’addio al ...

Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca per CHIARA FERRAGNI : “Trovati un hobby” : Il Battibecco social tra Fedez e Costantino Della Gherardesca ha infuocato una domenica qualunque di agosto, nella quale Chiara Ferragni ha trascorso del tempo con le sue amiche per l'addio al nubilato in quel di Ibiza, ampiamente criticato e rilanciato con l'hashtag #BodyShamingIsForLovers. Costantino Della Gherardesca si è quindi lasciato andare a un tweet non troppo elegante e indirizzato alla futura signora Lucia, nel quale ha esposto ...

Costantino Della Gherardesca : “CHIARA Ferragni? Non credo abbia sofferto durante il parto né goduto durante il concepimento”. Il botta e risposta con Fedez : Una domenica movimentata in casa Fedez-Ferragni, con la fashion blogger che da Ibiza, per il suo addio al nubilato, ha lanciato l’hashtag #BodyShamingIsForLosers rispondendo a un titolo del Corriere.it che parlava delle sue amiche come “rotonde”. Sempre su Twitter si è scatenato un botta e risposta tra il rapper e Costantino Della Gherardesca, motivo di discussione proprio la ragazza di Cremona. Il conduttore di Pechino Express ...