Chiara Ferragni dopo l’addio al celibato arrivano le vacanze in famiglia

Se anche Fedez e Chiara Ferragni commentano «Temptation Island» : «Appena arrivato a casa, Chiara mi ha dato l’infausta notizia che questa sera sarò obbligato a guardare insieme ai suoi amici Temptation Island». Non salta di gioia, Fedez. Anzi. Probabilmente avrebbe preferito una serata diversa, tutto anziché piazzarsi davanti alla tivù a contemplare le lacrime di Oronzo, lo sbarco di Gemma e la furia di Riccardo. Invece eccolo lì, sul divano del suo attico a City Life insieme a Leone, a Matilda, a ...

Chiara Ferragni - così ci si diverte : Chiara Ferragni è tornata a Milano, dai suoi «ragazzi»: Fedez, promesso sposo, e il piccolo Leone, quattro mesi tra pochi giorni. Ma nei giorni sotto il sole di Ibiza ha fatto il pieno di divertimento. In compagnia di 19 amici, infatti, l’influencer ha festeggiato l’addio al nubilato e l’imminente matrimonio (il primo settembre, in Sicilia) come nella migliore tradizione della isla spagnola: brindisi al tramonto, cene a notte ...

Céline Dion - col bomber di paillettes come Chiara Ferragni : «Celine Dion was a little bit late for #Chiaratakesibiza». Chiara Ferragni scherza tra le sue Instagram stories postando una foto di Céline Dion avvistata all’aeroporto di Taipei con lo stesso bomber di paillettes indossato dal team bride dell’influencer durante la festa di addio al nubilato a Ibiza.LEGGI ANCHEChiara Takes Ibiza: tutti i look dell'addio al nubilato della Ferragni IL bomber, INDOSSATO DA ...

Chiara Ferragni : risposta pronta alle critiche sulle forme : In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le ragazze e dar loro sicurezza additare i difetti fisici , miei o delle mie amiche, è veramente un messaggio sbagliatissimo'. L'addio al nubilato ...

Fedez commenta Temptation Island con Chiara Ferragni!!!! : Ieri sera Fedez si è unito a noi seguaci di Kween Mary ed ha seguito tutta la puntata di Temptation Island. Federico ha commentato in diretta insieme a Chiara Ferragni: “Ragazzi neanche Moccia riusciva a scrivere una roba del genere. Arriva questa qui e le regala un peluche e lo chiama amore. Poi chiude tutto con un aforisma come ‘perché l’amore è sulle labbra’. Lui è incredibile, ha la faccia da commercialista e il fisico da Action Man. ...

Esiste un’erede di Chiara Ferragni? : No, Chiara Ferragni non ci sembra proprio quella tipologia di donna. Una donna che per altro, e azzarderemmo fortunatamente, pare sia sulla via dell’estinzione. Non ci sembra proprio che la futura signora Lucia abbia intenzione di mollare lavoro e carriera, una volta sposata (per quelle 4 persone che ancora non lo sapessero: la super influencer dirà sì al suo Fedez il primo settembre a Noto, in Sicilia), per starsene a casa a badare a ...

Chiara FERRAGNI/ Ritorno a Milano da Fedez e Leone dopo l’addio la festa ad Ibiza : CHIARA FERRAGNI, dopo la festa di addio al nubilato in quel di Ibiza, condita da alcune polemiche, torna a Milano da Fedez e dal piccole Leone in attesa del sì.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 06:08:00 GMT)

Fedez difende Chiara Ferragni sul social e risponde a tono a Gherardesca (FOTO) : Fedez non gradisce la battuta di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni e replica sul social: ‘Sei proprio un signore’ Il tweet di Costantino della Gherardesca su Chiara Ferragni non piace a Fedez Il cantante replica al conduttore per difendere la sua futura moglie Costantino della Gherdesca ha fatto una battuta su Chiara Ferragni che non è piaciuta a Fedez: “Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il ...

Chiara Ferragni contro Corriere della Sera : “Amiche rotonde a Ibiza”/ Anche le invitate attaccano il giornale : Chiara Ferragni contro il Corriere della Sera che fa un altro scivolone pubblicando una gallery con la fashion blogger e le sue amiche in quel di Ibiza.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:07:00 GMT)

Chiara Ferragni CONTRO CORRIERE DELLA SERA : “AMICHE ROTONDE A IBIZA”/ E Costantino della Gherardesca la punge : CHIARA FERRAGNI CONTRO il CORRIERE della SERA che fa un altro scivolone pubblicando una gallery con la fashion blogger e le sue amiche in quel di Ibiza.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:01:00 GMT)

L’addio al nubilato di Chiara Ferragni : le regole beauty : Chi non ha seguito l’evento con la «E» maiuscola di mezza estate, L’addio al nubilato di Chiara Ferragni? In molti nel weekend del 14 e 15 luglio sono stati incollati al loro smartphone in attesa di post e IG stories direttamente da Ibiza, la location scelta dall’influencer per festeggiare il suo nuovo status di bride to be (ci hanno fatto da promemoria il suo costume, la tiara e i bijoux che ha indossato nella due giorni, tutti decorati dalla ...

Chiara Ferragni contro Il Corriere della Sera : “Amiche rotonde a Ibiza”/ Addio al nubilato : il video sul web : Chiara Ferragni contro il Corriere della Sera che fa un altro scivolone pubblicando una gallery con la fashion blogger e le sue amiche in quel di Ibiza.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:32:00 GMT)

"Chiara Ferragni - i capelli rosa e le amiche sosia - rotonde e felici - ". E il titolo fa infuriare la Ferragni : Il primo settembre Chiara Ferragni sposerà a Noto, in Sicilia, il suo amato Fedez e mentre fervono i preparativi la fashion blogger ha festeggiato il suo addio al nubilato a Ibiza. Un addio al ...

"Chiara Ferragni - i capelli rosa e le amiche sosia (rotonde e felici)". E il titolo fa infuriare la Ferragni : Il primo settembre Chiara Ferragni sposerà a Noto, in Sicilia, il suo amato Fedez e mentre fervono i preparativi la fashion blogger ha festeggiato il suo addio al nubilato a Ibiza.Un addio al nubilato che non sarebbe mai potuto passare inosservato, le stessa Ferragni aveva precisato che avrebbe mostrato ai suoi fan tutto quello che sarebbe accaduto nei giorni di festa, ma sicuramente Chiara non si sarebbe mai immaginata di fare così tanto ...