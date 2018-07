Chi sono i 5 candidati al cda Rai che si possono votare da oggi su Rousseau

I trans sono più a risChio ictus : https://www.notizieprovita.it/notizie-dal-mondo/i-trans-rischiano-lictus-molto-piu-delle-donne-vere/ Invia

"Metà delle macChie di sangue sono false" : nuovo studio sulla Sindone : "Le macchie di sangue sulla Sindone di Torino sono false. A parte quelle in corrispondenza delle mani, che possono essere verosimili, le altre sembrano più frutto di pennellate artistiche".A dirlo è un nuovo studio sulla reliquia conservata a Torino condotto da Luigi Garlaschelli, chimico del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze (Cicap) e Matteo Borrini, antropologo forense dell'Università di Liverpool, ...

Ricerca su Sindone - almeno metà delle macChie di sangue sono false : Una nuova Ricerca indica che almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non ...

Governo - ecco Chi sono i 50 'malpancisti' del M5S : Il presidente della Camera Roberto Fico e la senatrice Paola Nugnes sono i "malpancisti" più noti del M5S ma le spine nel fianco del Governo Conte, in casa dei pentastellati, cominciano ad esser già una cinquantina.Gli "ortodossi" tacitati con ruoli istituzionali e nelle CommissioniComplice l"intraprendenza di Matteo Salvini crescono i malumori tra "l"ala ortodossa" del Movimento Cinque Stelle, incarnata nella figura di Roberto Fico, e "l"ala ...

Sindone - il nuovo studio svela il falso : "Le macChie di sangue non possono essere vere" : Una parte delle macchie di sangue presenti sulla Sindone non possono essere vere. È quanto rivela un nuovo studio, pubblicato sul Journal of Forensic Sciences, basato su un esperimento condotto da Matteo Borrini...

Sindone - ricerca su macChie di sangue : metà sono false : Posizione della Chiesa La Sindone di Torino non è mai stata riconosciuta ufficialmente miracolosa dalla chiesa cattolica, per questo la scienza continua ad esaminare le prove. Il culto come reliquia ...

"La Sindone è un falso" : secondo una ricerca almeno metà delle macChie di sangue sono "irrealistiche" : Pubblicata sul "Journal of forensic sciences", è stata realizzata dall'università di Liverpool e dal Cicap

Andreas Muller e Maria Elena Gasparini si sono lasciati/ Il post su Instagram e la riChiesta del ballerino : Andreas Muller torna single dopo sette anni d'amore: “Io e Maria Elena Gasparini ci siamo lasciati!”, la richiesta del ballerino di Amici 16 e lo sfogo Instagram.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:14:00 GMT)

SINDONE DI TORINO - MACChiE DI SANGUE SONO FALSE?/ Ricerca choc : “È un prodotto artistico medievale” : Un nuovo studio effettuato con la tecnica forense della polizia scientifica dimostrerebbe che le MACCHIE di SANGUE sul telo della SINDONE non SONO compatibili con le ferite(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:28:00 GMT)

Sindone - nuova scoperta stravolge tutto : almeno metà delle macChie di sangue sono false : Una nuova ricerca sulla Sindone di Torino sembra stravolgere le vecchie convinzioni: almeno la metà delle macchie di sangue sarebbe falsa. In particolare solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro. Lo indicano i dati pubblicati sul Journal of Forensic Sciences e basati su un esperimento che, con le tecniche di ...

Cani sciolti - arriva su Loft il docu-ritratto di Valeria Bruni TedesChi : “Sono soprattutto un’aspirante innamorata” : E’ nata a Torino, ma è francese d’adozione. Ha vinto quattro David di Donatello e due Nastri d’Argento. Ha recitato per i grandi del cinema, spesso improvvisa, viaggia tra binari non comuni. E’ Valeria Bruni Tedeschi, attrice e regista di cui il cineasta Mimmo Calopresti, insieme al giornalista Alessandro Ferrucci alla scrittura, ci consegna un docu-ritratto per la serie esclusiva ‘Cani sciolti’ su Loft. La ...

Milan al fondo Elliott - sabato cda/ Ultime notizie : quattro nuovi consiglieri - ecco Chi sono : Milan al fondo Elliott, sabato cda: quattro nuovi consiglieri, ecco chi sono. Le Ultime notizie: Yonghong Li è sparito ma presto potrebbe ricomparire, ecco perché(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:12:00 GMT)

Sindone - studio choc : 'Almeno metà delle macChie di sangue sono false' : Almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: lo rivela una nuova ricerca condotta con tecniche forensi. Solo alcune macchie sarebbero compatibili con la posizione di ...

PIERO ChiAMBRETTI/ Sbarca in prima serata su Rete 4 : “Sono il telecomando di me stesso” : PIERO CHIAMBRETTI e la sua nuova avventura in prima serata su Rete 4 con il programma 'La Repubblica delle donne': la sua intervista al Corriere della Sera.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:20:00 GMT)