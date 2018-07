Cher e Meryl Streep | «Mamma Mia» | che bacio!

vanityfair

: Mamma mia! Ci risiamo – Foto e video dalla première di Londra, ecco il bacio tra Meryl Streep e Cher… - cinemaniaco_fb : Mamma mia! Ci risiamo – Foto e video dalla première di Londra, ecco il bacio tra Meryl Streep e Cher… - IncontriClub : Meryl Streep e Cher si baciano alla première di Mamma Mia 2, le foto -

(Di martedì 17 luglio 2018) A guardarle sembra che il tempo per loro non sia passato. Trentacinque anni dopo Silkwood, il film di Mike Nichols che le fece incontrare,sfilano sorridenti alla première londinese diMia! – Ci risiamo, secondo capitolo dedicato agli amori di Donna Sheridan, alle pietre bianche di Kalokairi, alle musiche degli Abba. Un ritorno pere un arrivo per, che nel film veste gli inediti panni di Ruby,super-sexy di. https://www.youtube.com/watch?v=bskK1bjp8MM 72 anni, 69, le due monopolizzano il tappeto rosso più delle giovanissime Amanda Seyfried e Lili James. I fotografi le cercano, i fan le invocano, e loro,, si concedono un tenero bacio diventato immediatamente virale. Si abbracciano, non si perdono mai di vista e regalano un esempio lampante della sinergia femminile, della cooperazione in barba alle invidie da ...